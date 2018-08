Współczesne choroby dzieci bywają zaskakujące. Jeszcze 30 lat temu nikt by się nie spodziewał, że w ogóle mogą istnieć. Zaburzenia uczenia się czy lęki skutecznie zniechęcają dzieci do chodzenia do szkoły, a czas spędzony z rówieśnikami jest w tym czasie bezcenny. Dowiedz się więcej o dziecięcych chorobach współczesności, aby móc szybko reagować i leczyć.

Najważniejsza jest dobra diagnoza

Z badań wynika, że różnorodne zaburzenia uczenia się mogą występować u 10-13% dzieci.

Na co rodzic powinien zwrócić szczególną uwagę u niemowląt?

poziom napięcia mięśniowego,

ruchy naprzemienne,

równowagę ciała

raczkowanie.

Lęki, przez które dziecko nie może się uczyć

Twoje dziecko ma złe oceny z poszczególnych przedmiotów, nie potrafi skupić się na nauce, jest rozkojarzone i ma złe nastawienie do niektórych przedmiotów? To nie zawsze brak motywacji czy obniżony poziom inteligencji. Niekiedy za takimi symptomami stoi choroba, zaburzenie lub lęk.Z zaburzeniami uczenia mamy do czynienia kiedy dziecko próbuje, stara się, jego poziom inteligencji jest zbliżony do rówieśników a nauka i tak sprawia ogromne problemy. Zaburzenia są uwarunkowane czynnikami genetycznych. W niektórych przypadkach mają też związek z niestandardowym rozwojem struktur mózgowych z okresie prenatalnym. Oznacza to, że nie mamy na nie bezpośredniego wpływu. Mamy jednak wpływ na to, jak dzieci radzą sobie z zaburzeniami i jak reagują na rówieśników z zaburzeniami. Zadaniem rodziców i opiekunów jesti edukację, bez traumatycznych wspomnień.Pierwsze symptomy, które wskazują, że w przyszłości dziecko może być narażone na problemy z uczeniem się można zaobserwować już u niemowląt.Jakiekolwiek nienaturalne ruchy czy działania powinny zapalać pomarańczową, ostrzegawczą lampkę i być powodem do odwiedzenia lekarza specjalisty. Szybka diagnoza i podjęcie działań zmierzających do poprawy będzie miało pozytywne skutki w przyszłości.Nie tylko dorośli są narażeni na, przeszkadzające w normalnym funkcjonowaniu. Już u dzieci można stwierdzić lęk przed dużymi skupiskami ludzi, który będzie się nasilał w trakcie przerw czy na apelach szkolnych, czyktóry może spalić każde wezwanie ucznia do odpowiedzi.