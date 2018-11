Na bulwarach powstanie drugi wybieg dla psów. Pierwszy cieszy się ogromnym zainteresowaniem właścicieli psów

Wybieg ma być gotowy do połowy grudnia. Tak samo, jak w przypadku pierwszego parku teren będzie ogrodzony, pojawi się ten sam regulamin korzystania z parku. Oznacza to, że z wybiegu nie będą mogły korzystać chore oraz agresywne czworonogi. Właściciele, zgodnie z regulaminem, nie powinni zostawiać pupili bez opieki. Na wybiegu obowiązuje także zakaz spożywania alkoholu przez ludzi.

Elementy wyposażenia będą zbliżone do tych, które znajdują się w pierwszym parku. Mowa o ławkach dla właścicieli czworonogów, koszach na psie odchody, słupki do slalomu czy płotki do przeskoku.

- Dodatkowy element, który pojawi się w nowym wybiegu będzie podest, przez który psy będą przebiegać - informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Zaletą psiego parku ma być powierzchnia. Wybieg ma być większy od pierwszego dzięki czemu psy będą mogły się wybiegać. Na skwerze znajduje się również więcej drzew, czego brakowało w pierwszym parku.

Nowa inwestycja będzie kosztowała ok. 60 tys. zł.

WIDEO: Kot pieszczoch. Jaka jest jego ulubiona czułość?

Źródło: STORYFUL