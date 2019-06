Na alei Niepodległości w Rzeszowie trwa budowa nowego pasa ruchu. Są utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA]

Na alei Niepodległości w Rzeszowie powstaje pas do skręcania w prawo. Roboty potrwają do końca listopada, a koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. W tym roku zacznie się również przebudowa dwóch innych skrzyżowań: alei Sikorskiego z aleją Powstańców Warszawy za ponad 900 tysięcy złotych i alei Piłsudskiego z aleją Cieplińskiego za 1,8 miliona.

Arkadiusz Iskierka