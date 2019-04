Muzyka z serialu "Gra o Tron" HBO zabrzmiała w podkarpackiej stodole z inicjatywy The Freeborn Brothers [WIDEO]

The Freeborn Brothers to bez wątpienia najbardziej kreatywny podkarpacki zespół! Co wymyślili tym razem?

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu "Gra o Tron" produkowanego przez stację HBO. Z tej okazji zespół The Freeborn Brothers nagrał własną wersję muzycznego motywu przewodniego.

Muzycy zrobili to oczywiście w swoim stylu. Do współpracy zaproszono orkiestrę dętą oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Markowianie z Markowej. Łącznie w stodole w Cierpiszu pod Łańcutem zgromadzono 43 osoby!