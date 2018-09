Dzisiaj w Rzeszowie oficjalnie odsłonięto mural na cześć Ireny Sendlerowej, jednej z polskich Sprawiedliwych, która w czasie II wojny światowej, ryzykując własne życie, ocaliła ok. 2500 żydowskich dzieci.

- Nigdy w Rzeszowie nie była, od dzisiaj w Rzeszowie zostanie i będzie tutaj patrzeć, będzie takim dobrym drogowskazem, bo nam dziś tych drogowskazów potrzeba. Pani Irena wtedy, w podłych czasach pokazywała, że można zachować się przyzwoicie. Zawsze mówiła nie róbcie ze mnie bohaterki, robiłam tylko to, co każdy przyzwoity człowiek powinien zrobić – mówił podczas uroczystości Marek Michalak.

Irena Sendlerowa to polska działaczka społeczna. W czasie II wojny światowej była członkinią Rady Pomocy Żydom “Żegota” oraz kierowniczką referatu dziecięcego tej organizacji. Dzięki jej zaangażowaniu uratowano wiele żydowskich dzieci, wydostając je z getta i przekazując pod opiekę polskim rodzinom. Po wojnie została uhoronowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Była dwukrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła w 2008 roku.Udział w uroczystości wzięli m.in. uczniowie z rzeszowskich szkół, przedstawiciele władz miasta, IPN-u i Kuratorium Oświaty. Gośćmi specjalnymi byli Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak, a także córka Ireny Sendlerowej - Janina Zgrzembska.- Mural z nazwiskiem Sendlerowa, to nie tylko ona, ale to wszyscy Ci, którzy jej pomagali – podkreśliła Janina Zgrzembska.Inicjatorem powstania muralu jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, autorem projektu graficznego muralista Mateusz Kołek, wykonawcą natomiast Kamil Kuzko – wykładowca krakowskiej ASP.Jak mówiła dyrektor Muzeum w Markowej, dr Anna Stróż, lokalizacja muralu nie jest przypadkowa.- Długo zastanawialiśmy się nad wyborem miejsca i stwierdziliśmy, że nie będzie lepszego, jak wybór takiego, które leży w obrębie dawnego rzeszowskiego getta. Wszyscy, którzy znają historię Ireny Sendlerowej wiedzą, ze to właśnie w getcie, wprawdzie nie rzeszowskim, ale w getcie działała, i to z niego wyprowadzała najmłodsze ofiary Holokaustu - żydowskie dzieci – dodała dr Anna Stróż.Uroczystość zakończyła się pokazem filmu „Historia Ireny Sendlerowej” w reżyserii Andrzeja Wolfa.

