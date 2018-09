To będzie prawdziwa motoryzacyjna perełka. Z okazji 70-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Rzeszowie, MPK odbudowało od podstaw wspaniały egzemplarz Jelcza PR110. Pochodzi on z 1982 roku i w rzeszowskim MPK jeździł od nowości.

Autobus, który w latach osiemdziesiątych był podstawą taboru rzeszowskiej firmy przewozowej wygląda, jakby dopiero zjechał z taśmy produkcyjnej. Prace nad jego odbudową trwały od 2014 roku. Wówczas wycofano go z użytkowania. Ponieważ ten egzemplarz był w najlepszym stanie spośród wszystkich Jelczów jeżdżących jeszcze wówczas w mieście, odstawiono go do remontu. Pojazd został całkowicie rozebrany, a następnie krok po kroku zbudowany od nowa. Część podzespołów zakupiono nowych, pozostałe gromadzono przez lata w bazie MPK. Niektóre elementy trzeba było dorabiać. Autobus został odmalowany dokładnie w takie barwy, w jakich pojazdy MPK jeździły w Rzeszowie przed laty. Utrzymał także swój oryginalny numer boczny - 442.



Co ciekawe, chociaż to samochód wyprodukowany w zakładach w Jelczu, napędza go silnik produkowany przed laty w Mielcu. To diesel o pojemności 11,1-litra i mocy 186 KM. Samochód będzie można wynająć w MPK np na potrzeby obsługi imprez okolicznościowych.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także