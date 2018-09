Masz zdjęcie do tego tematu?

W piątek i w sobotę w Rzeszowie będzie można za darmo jeździć autobusami komunikacji miejskiej. Akcja dotyczy wszystkich pasażerów.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, darmowy bilet nie dotyczy tylko kierowców, ale wszystkich podróżujących. Bezpłatnie komunikacją miejską mieszkańcy pojadą przez dwa dni - w piątek i w sobotę. A to z okazji obchodów 70-lecia rzeszowskiej komunikacji miejskiej.W sobotę, 29 września odbędzie się Piknik „Multimodalność po rzeszowsku”. Start godz. 15.W programie występy dziecięcych zespołów muzycznych, gry, konkursy i pokazy medyczne. O godz. 18 uroczyste otwarcie wyremontowanego Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego. Na koniec uroczystości o godz. 20 - gwiazda wieczoru - zespół Piersi, a później pokaz sztucznych ogni. W ramach obchodów także imprezy towarzyszące: pokaz autobusów zabytkowych (przy ul. Słowackiego), wystawa fotografii związana z historią komunikacji miejskiej.To międzynarodowa kampania, świętowana corocznie we wrześniu. Kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.Jej celem jest m.in. zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez samochody. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z jazdy autem przynajmniej przez jedną dobę.