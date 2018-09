CH Plaza organizuje w sobotę 29 września akcję zbiórki krwi. Przez cały dzień przed wejściem będzie na Was czekać Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Akcja odbędzie się w sobotę 29 września. Rejestracja dawców rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 16:00.Na tych, którzy zdecydują się oddać krew czekają upominki.Trzeba pamiętać, że dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Zgłaszając się do oddania krwi bądź jej składników należy legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL, może to być: dowód osobisty prawo jazdy lub paszport. Każda osoba, która decyduje się zostać honorowym dawcą krwi, powinna być zdrowa, wypoczęta oraz przed oddaniem spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek, a także wypić około 1,5 litra płynów ( woda mineralna , soki).zobacz też: Akcja pomocy Michał Niemczyk, chory na mózgowe porażenie dziecięce