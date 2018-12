Mobilna Akademia Młodych Orłów uczy i trenerów i młodych piłkarzy. W Tyczynie odwiedziliśmy jedno z takich szkoleń [ZDJĘCIA, WIDEO]

– Mobilna Akademia Młodych Orłów to fantastyczny projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przede wszystkim bardzo kompleksowy, skierowany do trenerów w aspekcie szkoleniowym, jak i do zawodników, bo pomaga nam w selekcji najzdolniejszych młodych piłkarzy w wieku 10-13 lat. Zainteresowanie jest coraz większe, frekwencja rośnie z każdym dniem i miesiącem – mówi nam Krzysztof Hus, trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów w województwie podkarpackim.

Hus ma 28 lat, był dobrze zapowiadającym się lewym obrońcą. W 2009 roku młodzieżowy reprezentant Polski trafił ze Stali Rzeszów do Jagielloni Białystok za 20 tys. euro. Potem był wypożyczany do Stali Rzeszów i Wisły Płock, w 2014 roku jego karierę przerwała kontuzja. Zaczął trenować młodzież.

Gdy Hus prowadzi godzinne zajęcia z trenerami - opowiadając o kreatywności, intensywności, szczegółowości, indywidualizacji, edukacji i mentalności młodych piłkarzy - Przemysław Matuła, jego asystent, rozpoczyna rozgrzewkę z kilkunastoma wybranymi młodymi piłkarkami z SMS Resovii, Soccera Ropczyce i Grodziszczanki Grodzisko Dolne.

– Jeździmy 12-13 razy w miesiącu do kolejnych powiatów naszego województwa. Jesteśmy nawet w najmniejszych wioskach i miasteczkach regionu, w mniejszych i większych akademiach, także w tych, do których rzadko przyjeżdżają trenerzy czy skauci. Chcemy, by największe talenty szybko trafiły do tej dużej piłki, wzięły udział w Zimowej lub Letniej Akademii Młodych Orłów a najlepsi jak najszybciej trafili do kadr okręgów i województwa – opowiada Przemysław Matuła, drugi trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów w naszym regionie.

Matuła ma 42 lata, grał w Resovii, AWF Warszawa (kończył tę uczelnię), Hutniku Warszawa, Ożarowiance, Targówku Warszawa, a po studiach w Strugu Tyczyn, Izolatorze Boguchwała i Koronie Rzeszów. Prowadził m.in. Izolator Boguchwała, Crasnovię, Orła Przeworsk, czy Dynovię, był też asystentem Ryszarda Kuźmy w Stali Rzeszów, Siarce Tarnobrzeg i Sandecji Nowy Sącz oraz Artura Łuczyka w Resovii.

Frekwencja jest różna, bywa, że na szkolenie przychodzi kilkunastu trenerów, bywa, że i ponad 40, jak niedawno w Radomyślu Wielkim koło Mielca. Całoroczne szkolenia są podzielone na trzy bloki, staramy się, aby nie powtarzały się w tych samych miejscowościach powiatu

– dodaje Matuła.