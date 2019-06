W czwartek o 19 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Jana III Sobieskiego młodzież z całej Europy zaprezentowała swoje prace artystyczne. "Youth in Pictures", bo taką nazwę miał wernisaż. To rezultat międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski, Włoch, Bułgarii, Portugalii i Węgier. Autorzy zaprezentowali swoje zdjęcia, które poruszały bieżące problemy młodych osób. Podczas wystawy, poza samym oglądaniem dzieł, można było porozmawiać o nich z autorami. Wystawa powstawała pod okiem eksperta w dziedzinie fotografii, Węgra Somy Gergő Szebellédiego. Inicjatorem wymiany Youth in Pictures jest rzeszowskie Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO.

Marcin Piecyk