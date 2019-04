Mistrzostwa świata do lat 20: W Polsce zaświecą nowe gwiazdy. "Bilety są szalenie tanie"

- W przeszłości w Mistrzostwach uczestniczyli najwięksi piłkarze w historii obecnej piłki i tak samo będzie w Polsce. Pojawią się zawodnicy, których może jeszcze nie wszyscy doskonale znają, ale to oni za dwa, trzy, czy cztery lata będą dominowali na stadionach w Europie i na całym świecie. Dlatego też warto na taką imprezę przyjść i ją obejrzeć. Bilety są szalenie tanie – mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek

Mistrzostwa świata FIFA U-20 odbywają się co dwa lata począwszy od 1977 roku. W dniach od 23 maja do 15 czerwca Polska zorganizuje już dwudziestą drugą edycję. Podczas niej wystawi też swoją drużynę. Kto wie czy jeden z biało-czerwonych nie błyśnie tak jak Grzegorz Krychowiak, którego kariera nabrała rozpędu po turnieju z 2007 roku. Bliżej nieznany wtedy pomocnik akademii francuskiego Girondins Bordeaux zdobył bowiem bramkę na wagę zwycięstwa przeciw wielkiej Brazylii. I to bezpośrednio z rzutu wolnego. Popisy jego i pozostałych podopiecznych Michała Globisza ukróciła dopiero złota Argentyna, wygrywając w 1/8 finału po golach późniejszych gigantów futbolu: Sergio Aguero i Angela Di Marii. Z tamtej edycji oprócz nich światową sławę osiągnęli jeszcze Chilijczycy Arturo Vidal i Alexis Sanchez, Hiszpan Juan Mata, Brazylijczyk Alexander Pato, Urugwajczycy Luis Suarez i Edinson Cavani, a także Polak Wojciech Szczęsny. Dwa lata przed nimi błysnął natomiast niejaki Lionel Messi, zostając królem strzelców imprezy. W przeszłości przez turniej przewinęło się jeszcze więcej gwiazd światowego formatu. Nazwiska takie jak Antoine Griezmann, Luis Figo, Raul, Ronaldinho, Andres Iniesta, Gerard Pique czy Maradona robią wrażenie na każdym fanie futbolu.

To wyliczenie tylko potwierdza, jak wiele talentów przewija się przez każdą edycję młodzieżowego turnieju. Co najciekawsze, światowy pułap nierzadko osiągają potem zawodnicy z drużyn spoza strefy medalowej. W 2017 roku po złoto sięgnęli Anglicy, ale od tamtego momentu żaden z nich nie wspiął się na ten sam poziom co Rodrigo Bentancur. Urugwajczyk, za którego zaraz po meczu o trzecie miejsce Juventus zapłacił 12,5 mln euro, zdobył już mistrzostwo Włoch i wystąpił w elitarnej Lidze Mistrzów.

Po turnieju z 2017 roku głośno zrobiło się także o Portugalczykach. Wprawdzie jako zespół nie osiągnęli oni nic nadzwyczajnego (ćwierćfinał), ale indywidualnie część z nich przykuła baczną uwagę obserwatorów. Do notesu Manchesteru United trafił choćby Diogo Dalot. Prawy obrońca z FC Porto zaprezentował się na tyle dobrze, że rok później za kwotę 19 mln euro zamienił Estadio do Dragao na Old Trafford. Wzorcowo rozwinęły się jeszcze kariery Rubena Diasa i Gedsona Fernandesa. Obaj młodzieżowcy z Benfiki Lizbona przebili się do seniorskiej drużyny i zagrali w pierwszej reprezentacji kraju. Pierwszy z wymienionych wystąpił nawet w obu spotkaniach przeciwko Polsce w Lidze Narodów.

Jeszcze więcej osiągnęli uczestnicy dwóch poprzednich turniejów. Złoty medalista z 2013 roku Paul Pogba nie tylko powtórzył sukces z dorosłą reprezentacją Francji, wygrywając Mundial, ale stał się także bohaterem transferu, który przez rok uchodził za rekordowy na całym świecie; za 105 mln euro pomocnik odszedł bowiem z Juventusu do Manchesteru United. Z uczestników turnieju w 2015 roku największe kariery zrobili z kolei złoty medalista Serb Sergej Milinković-Savić (Lazio Rzym), Portugalczyk Andre Silva (Sevilla) czy Brazylijczyk Gabriel Jesus (Manchester City).

Kolejne gwiazdy futbolu rozbłysną już na turnieju w Polsce. Bilety na wszystkie 52 mecze, włącznie z finałem w Łodzi i spotkaniami reprezentacji Polski, są dostępne na stronie pl.fifa.com po kliknięciu [W TYM MIEJSCU]. Wejściówki można nabyć w dwóch kategoriach cenowych. Na mecze fazy grupowej i 1/16 finału kosztują 10 i 20 złotych, od 1/8 do półfinału 20 i 30 złotych, a na finał 30 i 40 złotych. Fani będą mogli je wydrukować u siebie w domu. Każda z nich zawiera specjalny kod, który będzie sprawdzany przed wejściem na stadion. Decyzji o zakupie wejściówek lepiej nie odwlekać w czasie, ponieważ zainteresowanie jest ogromne. Organizatorzy nie przewidują dystrybucji na obiektach.