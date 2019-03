"Mistrz i Małgorzata" po raz pierwszy na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Reżyserem „Mistrza i Małgorzaty” jest Cezary Iber. Widzowie tego teatru mogą go kojarzyć z wcześniejszej produkcji. W 2016 roku wyreżyserował tu głośny spektakl „Pogorzelisko”, który grany jest do dziś.

- Jest to bardzo trudna rzecz do zrobienia w dzisiejszych czasach, dlatego że powieść jest obszerna i zawiera wiele tematów - mówi o nowym spektaklu Iber. - Bułhakow poruszał wiele spraw, czasami bardzo głębokich, czasami śmiesznych. Oprócz tego sztuka została już pokazana przez wielu ludzi, w wielu teatrach. Powiedzenie czegoś nowego jest więc trudnym zadaniem. Jednak spięliśmy wszyscy siły i myślę, że próbujemy się skonfrontować z czymś, co jest oryginalne, świeże i ciekawe. Mam nadzieję, że nasza interpretacja będzie dla widza nie tylko interesująca, ale również odkrywcza - dodaje.

- Po raz kolejny wielka literatura wchodzi na naszą scenę - mówił wczoraj Jan Nowara, dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej. - Dla mnie osobiście jest ekscytujące, co dziś może powiedzieć ta powieść.

W pracę nad „Mistrzem i Małgorzatą” zaangażowano 21 aktorów i aktorek. Zarówno z teatru Siemaszkowej, jak i osoby spoza macierzystego składu.

Na scenie oprócz aktorów pojawią się również... lalki. W ich tworzeniu wykorzystano pracownię w Teatrze Maska. Co ciekawe, mają one odwzorowane twarze osób występujących w sztuce.

Siemaszkową czeka remont

W maju rozpocznie się remont teatru przy ulicy Sokoła. Zostanie powiększone okno sceniczne tak, aby publiczność, która ogląda przedstawienia np. na balkonie, miała większe pole widzenia. Również portal wznoszący się nad sceną zostanie unowocześniony.

Kolejny spektakl Siemaszkowej, opowiadający o historii zespołu Blackout i Tadeuszu Nalepie, będzie grany w klubie Rynek Główny w Trasie Podziemnej. Premiera przewidziana jest na koniec kwietnia.