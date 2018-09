Galeria fotografii Dwa Plany, jak zwykle, w swoje ściany zaprasza najznakomitsze nazwiska fotografii. Teraz czas na niekwestionowanego mistrza i chodzącą legendą - Tadeusza Rolke.

- To wielka postać dla polskiej fotografii. Od pewnego czasu zabiegaliśmy o to, aby pan Rolke wystawił swoje prace w naszej galerii - zdradza nam Mariusz Guzek z z Galerii Fotografii Dwa Plany.

Dlaczego warto przyjść na spotkanie z Tadeuszem Rolke?

- Spotkanie z taką legendą fotografii będzie dla każdego niesamowitym przeżyciem - zachęca Mariusz Guzek

Galeria "Dwa plany" nowy sezon otwiera z przytupem. Pierwsza wystawa, po wakacyjnej przerwie, to wyjątkowe spotkanie z twórczością Tadeusza Rolke. Artysty, który jest uznawany za prekursora polskiego reportażu fotograficznego.W trakcie autorskiego spotkania, które odbędzie się we wtorek 18 września o godz. 18.30, Rolke otworzy wyjątkową wystawę pt. "Sąsiadka". Jest ona rezultatem wspólnego projektu realizowanego z Chrisem Niedenthalem, polskim fotografem, jednym z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich. Co więcej, artysta pokaże również specjalnie wybrany zbiór fotografii pochodzących z różnych okresów swojej twórczości.Jest to okazja, której nie można przegapić.Zdjęcia mistrza będzie można oglądać do 9 października. Wstęp jest bezpłatny.