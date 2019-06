Minecraft Demo Day w Rzeszowie. Uczniowie zaprogramują i zbudują przyszłe oblicze miasta

Minecraft: Education Edition to narzędzie edukacyjne wykorzystujące popularną grę do nauczania.

- Jak korzystać z Minecraft na zajęciach w szkole dowiedzieli się już rzeszowscy nauczyciele. Przeprowadziliśmy szkolenia dla kilkudziesięciu informatyków z naszych szkół podstawowych. Na warsztatach pokazywaliśmy jak przy pomocy gry uczyć dzieci programowania. To kluczowa umiejętność w nowoczesnym świecie, jest trudna do opanowania więc trzeba nauczać jej w atrakcyjny dla ucznia sposób. – komentuje Justyna Pytko, koordynatorka rzeszowskiego ośrodka MindCloud oraz szkoleniowiec Minecraft: Education Edition.

Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Microsoft ponad 50 rzeszowskich uczniów szkół podstawowych będzie mogło spróbować swoich sił w programowaniu w Minecraft jeszcze w tym roku szkolnym. Podczas wydarzenia zaplanowanego na 17 czerwca w Urzędzie Miasta odbędzie się szereg warsztatów dla dzieci, podczas których najmłodsi będą mogli zrealizować w grze najśmielsze pomysły z zakresu Smart City.

– Minecraft daje nieograniczone możliwości, można zbudować w nim wszystko co podpowie nam wyobraźnia. Łącząc to z wiedzą z podstaw programowania możemy stworzyć mini-symulację Rzeszowa z przyszłości. Mamy nadzieję, że uczestnicy zaskoczą nas swoimi pomysłami na to jak będzie wyglądać nasze miasto za kilkadziesiąt lat – dodaje Justyna Pytko.