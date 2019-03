Mieszkaniec: ona pali śmieci codziennie, nawet przy 15 stopniach ciepła!

Straż miejska dostała zgłoszenie, że w domu prywatnym na ulicy Nowowiejskiej jedna z mieszkanek spala codziennie śmieci, nawet gdy temperatura sięga 15 stopni ciepła. Zgłaszający, zarzuca straży miejskiej, że nie są w stanie nic z tym zrobić. Otóż, przeprowadzono już kontrolę kotłowni mieszkanki, na którą spadły oskarżenia.

– W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziliśmy u mieszkanki węgiel i drewno opałowe. Nie mieliśmy postaw do tego, żeby pobrać próbki popiołu, które wysłalibyśmy następnie do wydziału ochrony środowiska w celu przebadania składu – mówi Tadeusz Lis, strażnik rejonowy osiedla Drabinianka.

- Kobieta ma piec węglowy oraz drugi gazowy, który załącza nawet w ciepłe dni. W piecu węglowym z dmuchawą rozpala drzewem, potem wsypuje węgiel, dlatego z komina leci ciemny, nieprzyjemny dym - dodaje Tadeusz Lis.

Zastępca komendanta straży miejskiej odpowiada na zarzuty mieszkańca tym, że często dostają nieprecyzyjne informacje co utrudnia im prace. Zaznacza również, że sprawdzają każde podobne doniesienie.

– Jeżeli dostaniemy zgłoszenie, że ktoś, nie wiadomo do końca kto, spala odpady to my wówczas musielibyśmy przejść po wszystkich domach na osiedlu i sprawdzać kotłownie. Ważne jest, by podać precyzyjne informacje. Wtedy jesteśmy w stanie pójść do takiego domu i dokonać kontroli – mówi Marek Kruk, zastępca komendanta straży miejskiej.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się zatruwać powietrze muszą liczyć się z mandatem karnym do 500 złotych lub nie zgodzić się na jego przyjęcie. Wtedy sprawa zostanie skierowana do sądu, a tam kara może zwiększyć się nawet do 5 000 złotych.

