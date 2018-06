Ponad 7,5 mln zł Miasto Rzeszów wyda na realizację zadań, jakie mieszkańcy wybrali w zakończonym właśnie głosowaniu na przyszłoroczny budżet obywatelski. Jest ich łącznie 36.

- To cieszy, bo głosowanie przez sieć jest najprostsze i wszystkie oddane w ten sposób głosy były ważne. Tymczasem spośród kart wypełnionych tradycyjną metodą aż 1790 zawierało błędy i musieliśmy je odrzucić - zwraca uwagę Wiesław Buż, miejski radny Rozwoju Rzeszowa, wiceprzewodniczący komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pieniądze na bezpieczeństwo

Bonus dla Bzianki

Zadania proponowane do realizacji w przyszłym roku można było zgłaszać w trzech kategoriach. Propozycji było aż 96, ale po weryfikacji przez miejską komisję zostało ich 74. Rzeszowianie oddali na nie łącznie 19 712 głosów, z czego prawie 11 tysięcy przez internet.- W kategorii zadań ogólnomiejskich pula pieniędzy wynosiła 4 mln zł. Na zadania osiedlowe mieliśmy przeznaczone 2,9 mln zł, a na projekty kulturalne, prospołeczne - w sumie 600 tysięcy złotych. Łącznie we wszystkich trzech kategoriach realizacji doczeka się 36 zadań, na łączną kwotę prawie 7,5 mln zł - wylicza Urszula Kukulska, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa.W kategorii I do głosowania przeszło 15 zadań, z czego do realizacji wybrano 5. Spośród 30 propozycji inwestycji na osiedlach, 13 zmieściło się w kwocie zarezerwowanej na ten cel. Najwięcej - aż 18 pomysłów doczeka się realizacji w kategorii III, obfitującej przede wszystkim w imprezy kulturalne i sportowe dla mieszkańców.Ten projekt dostał poparcie 2075 osób. 1712 głosów poparcia otrzymał pomysł zWycenioną na 150 tysięcy złotychpoparło 1641 rzeszowian. W tej kategorii do realizacji wybrano jeszczeWiesław Buż wskazuje, że aktywność środowiska strażackiego była widoczna także w II kategorii, gdzie wśród zadań osiedlowych aż 2254 głosy dostał pomysłWśród pozostałych 18 zadań wybranych do realizacji znajdą się m.in.Wśród imprez i zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym mieszkańcy wybrali m.in.Dodatkowe 150 tysięcy złotych przewidziane na wybraną inwestycję otrzyma osiedle Bzianka. To bonus za aktywność jego mieszkańców podczas głosowania.- W oddawanie głosów zaangażowało się tu aż 62 procent mieszkańców. Kolejne miejsce w tej klasyfikacji z wynikiem 37 procent zajął Budziwój. Na osiedlu Pobitno aktywność wyniosła 35 procent, na Staroniwie 21 procent, a na 1000-lecia prawie 18 procent - wylicza Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje.Przyszłoroczna edycja RBO będzie szóstą z kolei. Na dotychczas wybrane inwestycje wydano już prawie 42 mln zł.