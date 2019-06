Mieszkańcy os. Przybyszówka w Rzeszowie: Wodny plac zabaw super! Ale lokalizacja fatalna

- Pomysł jest bardzo fajny, ale lokalizacja totalnie chybiona. Na wysokości planowanego placu zabaw przy blokach jest bardzo mało miejsc parkingowych. Już dzisiaj jest tu trudno po pracy postawić auto. Czy ktoś pomyślał, gdzie będą parkować mieszkańcy, którzy z całego miasta zjadą się w to miejsce? Nie! I będzie bałagan. Tak jak w sobotę na bulwarach nad Wisłokiem. Ludzie, którzy przyjechali na festiwal food-trucków wjechali po alejkach na trawę do parku i nikt nie reagował. My nie chcemy takiego bałaganu na naszym osiedlu – denerwuje się inny mieszkaniec. I dodaje, że już teraz wieczorami na terenach rekreacyjnych rozrabia młodzież, która pije tu alkohol i do późnej nocy hałasuje.