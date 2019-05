Michał Szpak zagrał szalony koncert na zakończenie "HARTBEX Carpathia Festival" w Rzeszowie [GALERIA]

Ed Sheeran w Warszawie. Zobacz zdjęcia z koncertu na Torwarze

Brytyjski wokalista, znany m.in. z hitu "Give Me Love" wystąpił 13 lutego na warszawskim Torwarze. Pośród wielu znanych utworów nie zabrakło oczywiście: "You Need Me, I Don't Need You", "I See Fire" i "I'm a Mess". Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego koncertu charyzmatycznego artysty...