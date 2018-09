Na rewersie prawa jazdy, w dolnej części tabeli, wiele osób ma wpisane pewne liczby. Najczęściej są to 71 albo 01, ale zdarzają się też inne, a jest ich kilkadziesiąt. Warto wiedzieć, co oznaczają, ponieważ w razie kontroli drogowej możemy mieć poważne problemy - wszystkie kody na prawie jazdy są bowiem pewną informacją na nasz temat.

Kody na prawie jazdy - co oznaczają?

Ignorujesz kody na prawie jazdy? Możesz słono zapłacić!

Kody na prawie jazdy ma wiele osób i najczęściej oznaczają one konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji w pojeździe bądź zaopatrzenia się w konkretne sprzęty, zanim zasiądziemy za kierownicą i wyruszymy w drogę.Niektóre kody na prawie jazdy mają związek z kwalifikacjami zawodowymi zaś część z nich jest praktycznie pozbawiona znaczenia - przynajmniej nie ma wpływu na przebieg kontroli drogowej.Niestety, jeśli nie zwracamy uwagi na liczby znajdujące się na rewersie naszego prawa jazdy, warto jednak zainteresować się tym tematem, ponieważ nasze zaniedbanie może się dla nas źle skończyć w trakcie kontroli drogowej. Jeśli bowiem zgodnie z kodem na naszym prawie jazdy, nasz pojazd powinien mieć np. odpowiednio zmodyfikowaną skrzynię biegów czy układ hamulcowy bądź na naszym nosie powinny być okulary, a kontrolujący nas policjant tego nie stwierdzi, zostaniemy potraktowani jak osoba bez uprawnień do kierowania pojazdem. Mandat może wynieść nawet 500 złotych, lepiej więc wiedzieć, jakie dodatkowe warunki, by móc prowadzić pojazd, musimy spełnić zgodnie z kodem na naszym prawie jazdy. Sprawdź obowiązujące w Polsce kody na prawie jazdy i dowiedz się, co każdy z nich oznacza. Masz któryś z nich na swoim prawie jazdy?