Marzenia z widokiem na Tatry

Zapach sosnowej żywicy, żar kominka i widok na Tatry w słoneczny dzień. Któż z nas nie marzył o tym, by uciec od zgiełku codzienności do przytulnego domu, gdzieś u podnóża ośnieżonych górskich szczytów? Od trzech lat, co roku jedna rodzina zamienia te marzenia w rzeczywistość. Wszystko za sprawą loterii Almette, w której główną wygraną stanowi nowo wybudowany i w pełni wyposażony górski dom.

Dom pod klucz i z widelcami

18 grudnia 2018 kolejna szczęśliwa rodzina odebrała klucze do własnego, drewnianego domku w miejscowości Czerwienne w gminie Czarny Dunajec. Wypełnione zapachem nowości wnętrze wcale nie stało jednak puste. Na rodzinę czekały już meble, urządzona kuchnia, dwie wyposażone sypialnie, a także komplet naczyń i, co chyba najważniejsze; wyposażona lodówka. Oprócz zapasu serka, znalazły się w niej także najpotrzebniejsze produkty, w tym, między innymi, jajka czy mleko. Produkty, które tam trafiły wyłoniono w konkursie, a swoje propozycje mogli zgłaszać Internauci. Tak urządzony dom w zeszłym roku Almette określiło żartobliwie “domem pod widelec”. W określeniu tym nie ma jednak przesady. Tradycyjnie już bowiem, w nowym domku można było znaleźć nie tylko meble, sprzęty AGD i sztućce, ale nawet komplet ręczników, czy mydło, nie wspominając o podłączonych mediach.

Toast i tort

Pan Arek pracuje w rodzinnym biznesie – piekarni, która ma ponad 30 lat tradycji. Dom od Almette postanowił odebrać wraz z narzeczoną i rodzicami. Na miejscu nowych właścicieli powitali przedstawiciele firmy Hochland oraz dziennikarze. Po wzniesieniu toastu lampką szampana i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, nowi właściciele mogli już pełni cieszyć się ze swojego domku. O żołądek zebranych zadbał David Gaboriaud, szef kuchni, twarz kampanii reklamowych Almette. W tym specjalnym dniu nie mogło zabraknąć potraw z dodatkiem serka Almette. Słodkim zwieńczeniem spotkania był okolicznościowy tort w kształcie domku.

Do zamieszkania jeden kod

Ile szczęścia potrzeba, by móc spojrzeć na Tatry siedząc na hamaku we własnym górskim domu? Choć rodzina z Piekar Śląskich do końca nie mogła uwierzyć w swój sukces, sam zwycięzca do końca czuł, że los mu sprzyja. - Moja Kasia powiedziała mi - patrz to nasz dom. Mieliśmy przeczucie, że szczęście się do nas uśmiechnie. Wiedzieliśmy, że musimy spróbować. Jechałem samochodem, kiedy odebrałem telefon. W pierwszej chwili nie wierzyłem, byłem naprawdę bardzo zaskoczony. Dojechałem do piekarni i powiedziałem tacie o wygranej. Sprawdziliśmy, że losowanie loterii Almette odbyło się, a przecież ja się zgłosiłem, wszystko się zgadzało. Gdy dostałem maila potwierdzającego wygraną, dopiero to do mnie dotarło. - mówi pan Arek. Co teraz zamierzają właściciele nowego domu we wsi Czerwienne? -Będziemy tu spędzać dużo czasu. Po finale zostaniemy w domku na jedną noc, aby się nim nacieszyć i dokładnie go obejrzeć. Dłużej nie możemy, bo pracujemy. Później przyjedziemy już po Nowym Roku, aby spędzić w domku więcej czasu, odpocząć i móc naprawdę nacieszyć się nagrodą i przepiękną okolicą. Jednak moi rodzice tak zachwycili się domkiem, że odwołali zaplanowanego już Sylwestra i przyjadą tutaj, aby powitać Nowy Rok - zdradza zadowolony zwycięzca.