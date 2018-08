Marcin Walko jako jedyny Polak zbliżył się do do ludzi, którzy co roku upamiętniają ofiary konfliktu w Bośni. Przeszedł z nimi drogę ofiar, szukających pomocy u błękitnych hełmów ONZ.





Najgorsze ludobójstwo w Europie od zakończenia II wojny światowej

Srebrenica to miejscowość, której historia wpisuje się w krwawe konflikty na Bałkanach z pierwszej połowy lat 90-tych. Dokonano tam masowej egzekucji ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyznach i chłopców. Dziewczęta zaś były gwałcone. Od lat drogą, którą próbowały uciekać ofiary tej zbrodni, przechodzi trzydniowa pielgrzymka.



- Srebrenica była miejscem, które pominąłem podczas mojej poprzedniej wyprawy do Bośni, bardzo chciałem je zobaczyć, poznać historię wydarzeń ostatniego krwawego konfliktu – przybliża Marcin Walko. - Przecież Bałkany, to pomieszanie kultury i języka mocno daje znać o sobie, czego efektem jest przeogromne bogactwo wrażeń wizualnych, które próbuję prezentować na swoich zdjęciach. .



Trzydniowy marsz ku pamięci ofiar krwawej masakry

Marsz po miejscach zagłady w Srebrenicy, odbywa się co roku. Uczestnicy podążają szlakiem „uciekinierów”, tych którzy szukali schronienia przed śmiercią udając się do stref zdemilitaryzowanych, gdzie znajdowały się bazy-enklawy ONZ. Trasa przebiega przez miejsca, w których odnaleziono dowody kaźni i masowe groby. Nie jest całkowicie bezpieczna, bo zbocza nadal są częściowo zaminowane.



- Trzy dni marszu, daje możliwość ogromnego zaangażowania się i obcowania z ludźmi. Przez ten czas przegadałem długie godziny z Bośniakami, Turkami, Irańczykami, stając się częścią całego przedsięwzięcia, już nie jako obserwator, ale jako uczestnik. - podkreśla Marcin Walko.



Podczas wyprawy fotograf Marcin Walko wykonał kilkadziesiąt czarno-biały zdjęć, które prezentuje pod tytułem „Parcela M11”, jest to krótki esej fotograficzny na temat ofiar m.in. masakry w Srebrenicy i Potoćari w czasie bałkańskiego konfliktu.

