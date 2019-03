Lufthansa oferuje więcej lotów z Jasionki k. Rzeszowa do Monachium

Niemiecka grupa Lufthansa od dawna jest obecna na polskim rynku, a na Podkarpackim lotnisku swoje usługi oferuje od 9 lat. Na wszystkich rejsach nowego połączenia będą latać samoloty Canadair. Nowe połączenia mają zaspokoić rosnące potrzeby pasażerów

- Zwiększenie częstotliwości lotów między Rzeszowem a Monachium to dowód na to, że Lufthansa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów we wszystkich regionach Polski – mówi Frank Wagner, dyrektor krajowy grupy Lufthansa w Polsce

Nowe połączenie będzie odbywać się codziennie według rozkładu:

Wyloty z Jasionki: Rzeszów 6:15 – 7:40 Monachium, Rzeszów 13:20 – 14:25 Monachium

Wyloty z Monachium: Monachium 11:20 - 12:45 Rzeszów, Monachium 21:35 – 23:00 Rzeszów

Od 31 marca samoloty z Jasionki do Monachium będą wylatywać dwukrotnie w ciągu dnia. Pierwszy poranny lot będzie o godzinie 6;15 i lot popołudniowy zaplanowany jest o godzinie 13;20. Dodatkowo, ryzyko opóźnienia lotu lub odwołania go zminimalizuje fakt, że na pasażerów lecących porannym lotem będzie czekać samolot obsługujący wieczorny rejs z Monachium do Rzeszowa poprzedniego dnia.

-Cieszymy się z rozwoju współpracy z jedną z największych linii lotniczych na świecie. Dodatkowe rejsy i bardziej dogodne godziny operowania z pewnością przełożą się na wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, szczególnie w segmencie biznesowym. Szacujemy, że w tym roku z bezpośrednich lotów z Rzeszowa do Monachium skorzysta prawie 60 tysięcy pasażerów - mówi Michał Tabisz, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

