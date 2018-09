Wygląda jak laptop biznesowy, ale jest laptopem dla graczy. Mowa o najnowszym Lenovo Legion Y530, który jest niemal pod każdym względem lepszy od swojego poprzednika. Niemal, bo kosztuje nieco więcej.

Lenovo zaprezentowało niedawno swoją nową serię komputerów, a ich kampanii promocyjnej towarzyszyło hasło "Stylowe na zewnątrz, drapieżne wewnątrz". Y530 wygląda zupełnie niepozornie i wyglądem przypomina raczej ultrabooka. Znacząco zmniejszona względem poprzedniego modelu obudowa, odczuwalnie obniżona masa urządzenia i konstrukcja wykonana w dalszym ciągu z tworzywa sztucznego - tak najkrócej można scharakteryzować budowę najnowszego laptopa Lenovo Legion. Obudowa jest znacznie przyjemniejsza w dotyku, niż w przypadku poprzednika, a cała konstrukcja sprawia wrażenie o jedną ligę lepszej. Brawo!Zastosowana w Legionie Y530 klawiatura jest naprawdę wygodna. Wyspowa konstrukcja otrzymała nie tylko białe, ładne podświetlenie, ale znaleziono na niej miejsce także na blok numeryczny. Pomimo tego udało się zachować kompaktowe rozmiary obudowy, która kończy się po obu stronach dosłownie tuż przy samych klawiszach. Nieco mniej wygodny jest niewielki i niezbyt responsywny touchpad, z którego jednak gracze korzystali będą niezmiernie rzadko.Uwagę zwraca nowy zawias laptopa, który pozwala odchylić ekran IPS o przekątnej 15.6-cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli aż o 180 stopni. Do testów otrzymaliśmy model z matową matrycą o odświeżaniu 60 Hz i jasności 300 cd/m2. W najjaśniejszym punkcie pomiaru miała 298 cd/m2, w najciemniejszym zaś 272 cd/m2 - dobry wynik. Ambitniejsi gracze mogą postawić na model z matrycą 144 Hz, którego opłacalność podważa nieco specyfikacja urządzenia, a zwłaszcza zastosowana w nim karta graficzna.Do polskich sklepów trafiły warianty z procesorami Intel Core i7-8750H oraz Intel Core i5-8300H. Zdecydowanie zalecamy postawić na drugi z nich, o ile laptopa nie będziecie wykorzystywać do zastosowań profesjonalnych, takich jak choćby renderowanie wideo, a planujecie jedynie grać w gry. 6-rdzeniowy procesor Core i5 8. generacji to więcej niż potrzeba do sprawnej pracy z układem graficznym NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Wewnątrz laptopa znajduje się także 8 GB pamięci RAM DDR4.W sprzedaży z kartą GTX 1050 Ti znajdziemy konfiguracje z dyskami HDD SATA o pojemności 1 TB lub SSD M.2 o pojemności 256 GB. Polecamy postawić na wariant, który testowaliśmy - z dyskiem SSD, a dysk twardy dokupić tanio i zamontować samodzielnie. Oferowany przez Lenovo Legion dysk SSD M.2 jest jednym z najszybszych, o ile nie najszybszym wykorzystywanym w laptopach z tej półki cenowej. Czas wczytywania systemu Windows 10 wynosił zaledwie kilka sekund, a czas doczytywania poziomów w grach był mocno skrócony.Producent zapewnia, że względem modelu Y520 poprawiono układ chłodzenia. Istotnie, throttling procesora i karty graficznej w zasadzie nie występuje, a temperatury pracy obu układów są akceptowalne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że klawiatura laptopa nie nagrzewa się i jedyny cieplejszy region znajduje się tuż pod wyświetlaczem, w centralnej części. Ceną tego jest czasem dość głośna praca układu chłodzenia. Niestety, niskie temperatury pracy laptopów rzadko idą w parze z ciszą - trudno winić za to akurat inżynierów Lenovo Legion.Jeśli chcecie korzystać z Legiona Y530 nie tylko do gier, to warto mieć na uwadze czas pracy na baterii. Przy jasności ustawionej na 50% urządzenie odtwarzało film w rozdzielczości 1080p przez ok. 4 godziny i 40 minut. Jeśli zdecydujecie się wykorzystywać go w typowej pracy biurowej i do przeglądania Internetu, uzyskacie wynik o ok. 50 minut gorszy.Lenovo Legion Y530 to ciekawy, uniwersalny laptop, którego ze względu na kompaktową konstrukcję wykorzystywać można nie tylko do grania, ale także do pracy. Spodobał nam się jego niepozorny, elegancki wygląd, połączony z wydajnością pozwalającą na granie w najnowsze gry w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. Wydajny (choć czasami głośny) układ chłodzenia, wygodna podświetlana klawiatura i szybki dysk SSD M.2 to kolejne zalety. Szkoda, że producent nie zdecydował się wprowadzić do sprzedaży także wersji z wydajniejszym układem GTX 1060...- piękny wygląd;- dobra wydajność w rozsądnej cenie;- szybki dysk SSD M.2;- dwa wydajne procesory do wyboru;- efektywny układ chłodzenia;- wygodna, podświetlana klawiatura;- opcjonalnie matryca 144 Hz.- plastikowa obudowa;- dość głośny układ chłodzenia przy dużym obciążeniu;- przeciętny touchpad.