Legia Akademicka na Politechnice Rzeszowskiej. Wojsko zaprasza studentów na szkolenie

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie promocyjne szkolenia wojskowego studentów w ramach programu „Legia Akademicka”. Można było zobaczyć, jakim uzbrojeniem i wyposażeniem posługują się żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. „Legia Akademicka” to program skierowany do studentów i studentek, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać status żołnierza rezerwy z perspektywą wstąpienia do wojska i z myślą również o służbie zawodowej.