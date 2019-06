Legendary Rover Team na zawodach łazików marsjańskich w USA. Z 13. miejscem

Zawody University Rover Challenge (URC) odbyły się na pustyni Utah, w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS. Drużyna z Politechniki Rzeszowskiej ukończyła je na 13. miejscu z 34 drużyn, z wynikiem 259 pkt.

- Cieszy nas ten wynik, bo poprawiliśmy pozycję względem zeszłego roku o 6 miejsc. Wśród polskich drużyn osiągnęliśmy 3 wynik – podsumowali członkowie zespołu Legendary Rover

.

W tym roku walka o tytuł mistrza świata odbyła się w czterech konkurencjach: przejazd po trudnym terenie (Extreme Retrieval and Delivery Mission), obsługa panelu inżynierskiego (Equipment Servicing Mission), przejazd autonomiczny wzdłuż koordynatów GPS do punktu kontrolnego tzw. markerów (Autonomous Traversal Mission) oraz badania pobranej próbki gleby (Science Task). Drużnie LRT najlepiej poszło zadanie "Extreme Retrieval and Delivery", w którym to wśród wszystkich zespołów uzyskali 4 wynik, wypełniając 8 zadań z 9.

