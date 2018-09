Memy z Kwaśniewskim przejdą do lamusa? Wiele na to wskazuje, że internauci będą musieli znaleźć sobie nowego bohatera. Były prezydent, Aleksander Kwaśniewski gościł w poniedziałkowy poranek - 17 września - w "Porannej Rozmowie" prowadzonej przez Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Kwaśniewski został zapytany przez prowadzącego o jego stosunek do powstających od lat memów, których jest twarzą. Prezydent zdradził również, że nie pije już wódki i innych mocnych alkoholi. Zobacz w galerii najlepsze memy z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Kwaśniewski: Nie piję już wódki. Koniec memicznej epoki?

Aleksander Kwaśniewski, gościł 17 września w programie "Poranna Rozmowa" na antenie radia RMF FM. W trakcie trwania audycji były prezydent został zapytany o swój stosunek, do powstających od lat memów, które swojego czasu robiły ogromną furorę w internecie.



- Jak mówił Wańkowicz: dobrze czy źle, byle (mówili) po nazwisku, w tym sensie to utrzymuje mnie przy życiu. A memy, wszystkie, nie tylko dotyczące mnie, mają to do siebie, że niektóre są wspaniałe, z pełnym poczuciem humoru, inne są średnie, a inne takie dosyć chamowate. - powiedział Kwaśniewski.



Były prezydent przyznał również, że memy z jego udziałem są monotematyczne - niemal wszystkie dotyczą alkoholu. Kwaśniewski przyznał, że w ogóle nie pije wódki ani żadnych mocnych alkoholi. Dodał jednak, że jest wielbicielem dobrego wina.







Do wyznania Kwaśniewskiego odniósł się na Twitterze jeden z dziennikarzy, który stwierdził, że to czarny dzień dla polskiej szkoły memowej. Zgadzacie się z poniższym stwierdzeniem?



Aleksander Kwaśniewski powiedział właśnie u Mazurka, że nie piję już wódki ani żadnych mocnych alkoholi. Czarny dzień dla polskiej szkoły memowej. — Marcin Makowski (@makowski_m) 17 września 2018









