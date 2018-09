Ile trzeba pracować na mieszkanie, a ile na samochód? Ile pracy kosztuje cię bochenek chleba zjadany na śniadania, a ile papierosy i alkohol na imprezowy weekend? Jeśli lekką ręką wydajesz pieniądze, zobacz, ile musisz pracować na to, by móc to robić!

Ile trzeba pracować na iPhone’a?

Ile trzeba pracować na …? To zależy od pensji!

Ostatnio świat obiegła wieść, ile trzeba pracować w różnych krajach, by zarobić na nowego iPhone’a. Najdroższy z nowych modeli smartfona ma kosztować w Polsce ponad 7 tysięcy złotych, natomiast Gazeta.pl pod lupę wzięła „średnią” wersję, której cena w naszym kraju wyniesie 5729 złotych. Okazało się, że na nowe dziecko Apple najdłużej w Europie pracować muszą… Polacy, dla których środkowa wersja iPhone’a XS będzie okupiona 196 godzinami pracy. Zaraz za nami są Węgrzy, którzy na ten telefon popracują 10 godzin krócej. W większości europejskich krajów wystarczy jednak kilkadziesiąt godzin pracy, by móc kupić nowego iPhone’a, zaś by go kupić, najmniej napracują się Szwajcarzy, którym wystarcza zaledwie 24 godziny pracy, by zarobić odpowiednią kwotę.Europejczyk Europejczykowi nierówny, ale w samej Polsce występują duże dysproporcje w zarobkach. Płaca minimalna w 2018 roku wynosi 2100 złotych brutto, co daje „na rękę” 1530 złotych, zaś według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie wynosi 4521 złotych brutto, czyli 3216 złotych netto. Ile godzin pracy musi poświęcić Polak zarabiający minimalną pensję, a ile ten o przeciętnych zarobkach, by móc kupić niektóre rzeczy i usługi?Sprawdziliśmy, ile godzin pracy warte są nowe i używane samochody , mieszkania, sprzęty AGD czy używki. W ustaleniu średnich cen pomogły nam m.in. raporty Home Broker i Open Finance o cenach metra kwadratowego w poszczególnych miastach i raporty Auto Centrum o średnich cenach samochodów.