Przed nami kolejny, 18 już sezon programu Kuchenne Rewolucje. Magda Gessler znowu odwiedzi najdalsze zakątki Polski i pomoże właścicielom restauracji zamienić je w najlepsze lokale w mieście. Które z nich zobaczymy tym razem? Dalsza część artykułu poniżej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Kuchenne Rewolucje sezon 18.



Magda Gessler, która nie boi się nowych wyzwań i trudnych zadań, wie, co zrobić, by restauracja zaczęła przynosić zyski. Ona – jako autorytet kulinarny i biznesowy – potrafi w kilka dni przeprowadzić rewolucję i dać właścicielom restauracji gotowy patent na sukces. Jednak tylko od nich zależy, czy powodzenie będzie długo- czy krótkoterminowe. Otrzymać znak jakości od Magdy Gessler to absolutny przywilej, na który trzeba zasłużyć ciężką pracą, uczciwością i najlepszymi smakami w Polsce! Właściciele restauracji wiedzą, że jest o co walczyć. Bo koniec końców to ich codzienność, marzenia i lepsza przyszłość.



Kuchenne Rewolucje sezon 18.- co się wydarzy?



Osiemnasty sezon „Kuchennych rewolucji” rusza 6 września 2018! Magda Gessler znów odwiedzi najdalsze zakątki Polski, by pomóc właścicielom w walce o dochodową restaurację, smaczne dania i zadowolonych gości.



Pasłęk to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, które może poszczycić się licznymi średniowiecznymi zabytkami. Paulina, właścicielka „Perfect Pub” liczyła, że dzięki malowniczej lokalizacji jest skazana na sukces. Niestety pomimo szczerych chęci, różnorodnego menu i świeżych produktów, klienci decydują się tylko na obiady dnia na wynos. Właścicielka w każdym miesiącu „jest pod kreską”, a przyszłość restauracji jest niepewna. Uwaga Pauliny już niedługo skupi się na nowym członku rodziny, bo kobieta spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Magda Gessler zrobi wszystko, by jej pomóc.



Paweł jest właścicielem „Pracowni dobrych smaków – Rozmaryn” w Szczecinie. Podobnie jak Paulina, zmaga się z małą liczbą klientów. Co zrobić, by restauracja, która powstała z prawdziwej pasji do gotowania, zaczęła przynosić zyski? Czy „Rozmaryn”, który niegdyś pękał w szwach, po interwencji kreatorki smaku, znów odniesie sukces?



Darek po latach doświadczenia w branży, ziścił swoje marzenia, otwierając własną restaurację „Sjesta” w rodzinnej Częstochowie. Właściciel od jakiegoś czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Jak się okazało, sama pasja nie wystarczy, by utrzymać rentowny lokal.

