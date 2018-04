Po interwencji Krystiana Herby, rzeszowskiego sportowca, miasto najpierw obiecało, że ogrodzi teren, ale dzień później się z tego wycofało. Bo... plac ten ma służyć wszystkim.

Krystian Herba, sportowiec, rekordzista Guinnessa w zdobywaniu na rowerze najwyższych budynków świata chciał w weekend potrenować na torze do trialu koło Wisłoka. Nie mógł, bo mieszkańcy ustawili tu grille i nie chcieli się usunąć. Niektórzy zachowywali się agresywnie. Krystian zadzwonił pod Straż Miejską. Na interwencję się nie doczekał. W niedzielę - ta sama sytuacja. Kolejny raz zadzwonił więc po strażników, ale się ich nie doczekał. O wszystkim opowiedział w filmikach, które udostępnił na swoim profilu facebooka, które obejrzały tysiące ludzi.W poniedziałek okazało się, że straż przyjechała, ale w inne miejsce. Doszło do pomyłki, niezrozumienia. W okolicy Wisłoka jest jeszcze dirtpark i skatepark.- Moim zdaniem teren trialparku trzeba jak najszybciej ogrodzić - zwracał uwagę sportowiec. - Także ze względu na bezpieczeństwo dzieci . To nie jest plac zabaw . Przed chwilą byłem świadkiem, kiedy 4-latek upadł na buźkę wprost do ogniska. Nie chodzi mi absolutnie o stawianie wysokiego, 2-metrowego płotu, ale wystarczyłby taki metrowy.Większość internautów przyznała rację Krystianowi. Sprawa poruszyła także rzeszowskich radnych. - Z przerażeniem obejrzałem, że ludzie potrafią być tacy aroganccy. Gdybym widział, że zawodnik, który promuje miasto na świecie, przygotowuje się do bicia kolejnego rekordu Guinnessa chce trenować, z szacunkiem bym się odsunął, stanął z boku i jeszcze cieszył się, że mogę podziwiać jego umiejętności - mówił Witold Walawender z Rozwoju Rzeszowa.Od Macieja Chłodnickiego, rzecznika prezydenta Rzeszowa usłyszeliśmy deklaracje, że plac do trialu zostanie ogrodzony, ale dzień później prezydent zmienił jednak zdanie. - Niczego nie będę grodził nad zalewem, stawiał zakazów. Jest to miejsce, które ma służyć wszystkim mieszkańcom - zdecydował. - Gdy trialowcy nie będą tu ćwiczyć, mieszkańcy mogą z tego placu swobodnie korzystać. Jeśli przyjdą, wystarczy, by spokojnie ludziom wytłumaczyli, aby ci na jakiś czas się przesunęli.Co na to Herba?- Nagrałem te filmiki pod wpływem impulsu, sytuacji, która tego wymagała. Nie spodziewałem się tak dużego odbioru, ani tego, że tak duża afera z nich wyniknie - komentuje sportowiec.- Wydawało mi się, że taki sposób załatwienia sprawy będzie dobry, ale być może nie mam racji. Pozostaje mi jedynie zaakceptować sytuację taką, jaka jest. Moja współpraca z miastem zawsze układała się dobrze. Wielokrotnie mi pomagało. Ja też zawsze i wszędzie podkreślam, że jestem z Rzeszowa i jak fajne jest to miejsce do życia. Ta sytuacja na pewno tego nie zmieni.Po powrocie z pokazów chce poprosić prezydenta o spotkanie i zaproponować rozwiązania, które przysłużą się zarówno rowerzystom, jak i mieszkańcom. - Tak, by wszystkim żyło się w mieście jeszcze lepiej.