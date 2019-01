Król Arabii Saudyjskiej ufundował stypendium studentowi Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stypendium przyznane zostało na realizację projektu naukowego zatytułowanego „Why it is so difficult to find potent drugs against cancer? - decoding the druggability of molecular target”. Będzie on realizowany pod kierunkiem wybitnego naukowca z zakresu biochemii białka - dr Łukasza Jaremko w Uniwersytecie Nauki i Techniki Króla Abdullaha (King Abdullah University of Science and Technology) w Arabii Saudyjskiej.

- King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) jest prywatną interdyscyplinarną saudyjską uczelnią wyższa ufundowaną w 2009 roku przez Króla Arabii Saudyjskiej - Abdullaha bin Abdulaziz Al Sauda - mówi dr Maciej Ulita, rzecznik UR. - Kampus tego uniwersytetu jest położony w odległości 80 kilometrów od miejscowości Dżudda na wybrzeżu Morza Czerwonego. Zajmuje on powierzchnię 36 kilometrów kwadratowych. W skład uczelni wchodzą trzy wydziały: Biological and Environmental Science and Engineering Division; Computer, Electrical, and Mathematical Science and Engineering; Physical Science and Engineering.

Uczelnia zrzesza międzynarodowe środowisko kadry akademickiej oraz studentów i oferuje kształcenie z zakresu nowych technologii. Prowadzi też liczne programy badacze oraz szkoleniowe dla naukowców oraz studentów z całego świata.

- Stypendium, które otrzymał student naszego kierunku obejmuje m.in. comiesięczne stypendium w kwocie 1000$, zakwaterowanie w akademiku, koszt podróży do i z miejsca zamieszkania do KAUST oraz ubezpieczenie - dodaje rzecznik.

