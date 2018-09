Fundacja trzy czte ry! dzięki zdobyciu głównej nagrody w konkursie zorganizowanym przez Budimex z okazji jubileuszu 50-lecia firmy, będzie mogła stworzyć szkołę, w której zajęcia odbywają się w lesie przez cały rok, bez względu na pogodę. – Dostaliśmy skrzydeł! Dzięki konkursowi zdaliśmy sobie sprawę, ile już osiągnęliśmy – powiedziała trzymając czek na 500 tys. zł. Agnieszka Kudraszow, prezes Fundacji. To jednak nie jedyny konkurs z okazji pięćdziesiątego jubileuszu Budimeksu i nie jedyna inicjatywa prospołeczna tej firmy.



Podczas finału, który odbył się w środę (5.09.2018) na Uniwersytecie SWPS, trzy drużyny finalistów prezentowały swoje projekty przed jury w składzie: przewodniczący Rafał Sonik (Gemini Holding), Konrad Maj (SWPS), Mateusz Turecki i Cezary Łysenko (Budimex), Maria Mikołajczak (Task Force Consulting). Każda drużyna miała 20 minut na zaprezentowanie się. Potem jury zadawało pytania.



Najbardziej przekonywujący okazali się przedstawiciele z trzy czte ry! Bardzo emocjonalnie, żywiołowo zaprezentowali swoją wizję uczenia dzieci. Umieli tak opowiedzieć co stworzą dla innych, jeśli to im przypadnie te pół miliona złotych, że wiele obecnych w audytorium SWPS osób miało łzy w oczach. – Ja popłakałam się na waszej prezentacji trzy razy – zawołała Tatiana Mindewicz–Puacz z Task Force Consulting, koordynator tego przedsięwzięcia. Zwycięzca otrzymał nagrodę główną w wysokości aż 500 tys. złotych.



Drugie miejsce (45 tys. zł) zajęło hospicjum dla dzieci im. św. Wawrzyńca. Ich Biofilia czyli ogród terapeutyczno-edukacyjny zakładał stworzenie przy hospicjum całorocznego ogrodu tropikalnego wraz z motylarnią. Dodatkowo Biofilia zdobyła również Nagrodę Internautów (20 tys. zł) - głosy na ten projekt oddało ponad 30 tys. osób. Trzecie miejsce (35 tys. zł) zdobyła fundacja Habitat for Humanity Poland, która pomaga osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej.



Wciąż trwa konkurs fotograficzny, w którym do zdobycia są zaawansowane aparaty cyfrowe oraz vouchery na sprzęt elektroniczny. Wystarczy zrobić zdjęcie jednego z 50 wybranych przez firmę obiektów (lista dostępna na stronie www.50pracbudimexu.pl ) oraz przesłać je przez dostępny na stronie formularz. Tylko w sierpniu internauci zgłosili ponad 250 fenomenalnej jakości zdjęć. Na stronie można też zapoznać się z historią firmy Budimex od jej powstania, aż po współczesność, a także znaleźć wiele ciekawostek.



Konkurs „Zmieniaj świat! Budimex 50 lat” to jednak nie jedyna społeczna inicjatywa tej największej firmy budowlanej w Polsce. Firma prowadzi dwa duże projekty skierowane do dzieci i ich rodziców. Pierwszy z nich - „Strefa rodzica. Budimex dzieciom” – adresowany jest do chorych dzieci przebywających w szpitalach i ich rodziców. Pobyt dziecka w szpitalu stresuje zarówno małego pacjenta jak i jego opiekunów. Obecność rodziców to obok leczenia kluczowy element wpływający na szybszy powrót do zdrowia. Poprawa jakości czasu spędzonego w szpitalu może w znacznym stopniu skrócić trudny proces hospitalizacji. Stworzenie rodzicom chorych dzieci bardziej komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia to główny cel tego programu. Budimex stworzył już 26 takich komfortowych stref w szpitalach zlokalizowanych w całej Polsce.





Drugim programem skierowanym do najmłodszych jest „Domofon ICE”. Jego główną ideą jest wyposażanie uczniów klas 0-3 w plastikowe karty zawierające dane, które w razie nieszczęśliwego zdarzenia ułatwią kontakt z ich najbliższymi. Karty te rozdawane są wraz z etui wykonanym z odblaskowego materiału. Dzięki temu pełnią dodatkową rolę odblasku, a ich właściciele są znacznie lepiej widoczni na drogach. Podczas spotkań z dziećmi ratownicy medyczni i policjanci uczą najmłodszych bezpiecznych zachowań na drodze i tego, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. W programie wzięło udział już kilka tysięcy dzieci.