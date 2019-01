Konkurs: śladami jesiennych atrakcji Rzeszowa

Jesień nie oznacza wcale, że mamy zamknąć się w domu z filiżanką ciepłej herbaty i spędzać wieczory przed telewizorem. Wprost przeciwnie. Warto tę porę roku spędzać aktywnie i wykorzystać ją na turystyczne wycieczki. To idealny moment, aby odkrywać piękne zakątki, które znajdują się najbliżej nas, tzn. w samym Rzeszowie. Często wybierając się na wakacyjne wyprawy, ruszamy w odległe rejony. Tymczasem zapominamy, że wokół nas są także urokliwe miejsca, gdzie doskonale można spędzić czas i się zregenerować. Dlatego zapraszamy Was na krótką wycieczkę po naszym mieście. Do wszystkich tych punktów możecie się dostać korzystając z sieci wypożyczalni miejskich skuterów i rowerów blinkee.city.

Aleja Pod Kasztanami

Czy jest coś lepszego niż spacer wśród promieni słońca, kolorowych drzew i przepięknej architektonicznej zabudowy? To wszystko znajdziesz wzdłuż popularnej wśród rzeszowskich spacerowiczów Alei Pod Kasztanami. To piękne i spokojne miejsce, gdzie możesz podziwiać polską złotą jesień w pełnej krasie. Właściwa zabudowa traktu powstała na przełomie XIX i XX wieku i służyła jako miejsce przechadzek i lokalizacja przeznaczona na budowę ekskluzywnych domów. To właśnie owe wille są jednym z głównych powodów, dla których warto przejść się aleją. Spacerując, miniemy okazały dom wzniesiony dla rodziny Jabłońskich, projektu słynnego architekta Tadeusza Hołubowicza. Charakteryzuje się on barokową formą, a także pięknymi loggiami z półkolistymi sklepieniami i betonowymi balustradami. Idąc dalej można zobaczyć kolejne posiadłości, zaprojektowane przez Mateusza Tekielskiego, przypominające bardziej szwajcarskie zameczki, niż podkarpackie budynki. Ich półokrągłe okna oraz strzeliste wieżyczki zachwycą każdego fana architektury.

Muzeum Dobranocek

Warto wybrać się też do Muzeum Dobranocek, które zagwarantuje sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa i dużą dawkę nostalgii. Każdy z nas będąc dzieckiem, czekał wieczorem na pojawienie się swoich ulubionych bohaterów na ekranie telewizorów. Dla jednych z nas był to miś Colargol, a dla innych Reksio. Patronem muzeum są jednak postaci z najstarszej polskiej dobranocki – Jacek i Agatka, którzy po raz pierwszy w teleodbiornikach zagościli w 1962 roku. Inicjatorem Muzeum Dobranocek był Wojciech Jama – kolekcjoner, który wszystkie zgromadzone przez siebie zdobycze przekazał miastu. Miejsce zostało otwarte w 2009 r., a od tego czasu zwiedzający mają możliwość zobaczenia oryginalnych lalek z popularnych swego czasu filmów kukiełkowych, folie-kadry czy szkice tak uwielbianych przez wszystkich bajek, jak Smerfy czy Bolek i Lolek. Można nawet zobaczyć sprzedawane niegdyś gumy balonowe z Pszczółką Mają, czy batony z Wilkiem i Zającem. To miejsce obudzi dziecko w każdym dorosłym.

Spacer po rzeszowskich piwnicach

Masz ochotę cofnąć się w czasie? Wsiądź na skuter blinkee.city i pojedź się na rzeszowski rynek, który możesz odwiedzić od nietypowej strony – czyli od… dołu. Labirynt podziemi Starego Miasta potrafi zauroczyć klimatem i uruchomić wyobraźnię. Aby poznać historię piwnic należy cofnąć się do 1354 roku, kiedy to Rzeszów otrzymuje z rąk króla Kazimierza Wielkiego lokację na prawie magdeburskim. Dzięki korzystnemu usytuowaniu miasta, na skrzyżowaniu szlaków i przy rzece, w mieście dynamicznie rozwija się handel. Z każdym miesiącem rośnie liczba sklepów, a wraz z nimi maleje dostępna powierzchnia. Okazuje się jednak, że less, na którym położony jest Rzeszów, idealnie nadaje się do drążenia podziemi. W ten sposób powstaje cała sieć składów i magazynów, w których przechowywane były m.in. ryby i wina. Piwnice okazały się również użyteczne w czasach późniejszej biedy, gdy mieszkańcy w podziemiach chowali się przed tatarskimi najeźdźcami. W czasach II wojny światowej ukrywali się tutaj również Żydzi. Zwiedzając podziemny labirynt można spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, ukryte przejścia, czy repliki zbroi rycerskich. Co ciekawe, prace archeologiczne wykazały istnienie działalności człowieka w tym miejscu 3 tys. lat p.n.e.

Wygrywaj vouchery na całodzienne przejazdy blinkee.city!

Jesień równie mocno jak lato może być bogata w atrakcje. Masz ochotę na intensywny turystycznie dzień? Dzięki skuteromi rowerom blinkee.city możesz sprawnie przemieszczać się po Rzeszowie – bez korków i problemów z parkowaniem. Spraw sobie wycieczkę i skorzystaj z pięknej polskiej jesieni!

Mamy dla Was do wygrania 5 voucherów na całodzienne przejazdy skuterami. Jak je zdobyć? To bardzo proste! Wystarczy, wysłać wiadomość pod wskazany adres e-mail : m.grzegolec@synertime.pl i odpowiedzieć na pytanie wraz z krótkim uzasadnieniem: „Jaki jest Twój najpiękniejszy zakątek Rzeszowa? I dlaczego?”. Na odpowiedzi czekamy od 26.10.2018 do 02.11.2018. Jury wybierze najbardziej kreatywne zgłoszenia.

Regulamin konkursu :

