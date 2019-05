Konkurs KOŁO: Wyniki warsztatów z mieszkańcami Olsztyna posłużą jako wskazówki dla projektantów

Konkurs KOŁO na projekt budynku z toaletą publiczną to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw architektonicznych w kraju. W tegorocznym konkursie tematem przewodnim jest zaprojektowanie ogrodu zabaw wraz z budynkiem toalety publicznej, z użyciem rozwiązań ekologicznych i w duchu zrównoważonego rozwoju. Projekt koncepcyjny dotyczy terenu przy wschodnim brzegu Jeziora Długiego, wzdłuż istniejącego bulwaru pieszo-rowerowego. Naturalna okolica wybranego miejsca wymaga szczególnego podejścia do jej zaaranżowania, dlatego w tym roku, po raz pierwszy, organizatorzy konkursu – Geberit, Miasto Olsztyn oraz SARP, zdecydowali się na zorganizowanie konsultacji społecznych.

Warsztaty pozwoliły mieszkańcom wyrazić swój głos dotyczący wizji zagospodarowania przestrzeni przy Jeziorze Długim. Dzięki zaproszeniu do udziału w konsultacjach dzieci, młodzieży i dorosłych, udało się zebrać ciekawe wnioski i propozycje, które będą pomocnymi wskazówkami dla projektantów biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 maja: https://konkurskolo.pl/rejestracja/

Czego chcą olsztynianie?

Zajęcia dla najmłodszych pokazały, że atrakcyjna przestrzeń wspólna dla dzieci to taka, w której po prostu mogą się bawić. Doceniają niebanalne place zabaw oraz kolorowe tereny, zapewniające bezpośredni i bliski kontakt z naturą.

Nieco inne podejście do terenu przy Jeziorze Długim ma młodzież szkolna. Warsztaty z szóstoklasistami pokazały, że uczniowie stawiają na oryginalność, różnorodność i atrakcyjność danej przestrzeni, bogatą ofertę rozrywek i możliwość spotkania się w grupie. Młodzież docenia miejsca, które pozwalają spędzać czas z rówieśnikami na wiele sposobów i różnią się od inwestycji, które w okolicy już zrealizowano.

Spotkanie z dorosłymi mieszkańcami Olsztyna pokazało, że są bardzo związani z terenem wokół jeziora i chcą zachować jego naturalny charakter. W trakcie konsultacji przygotowano analizę SWOT, która wyodrębniła mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z projektem zagospodarowania przestrzeni. Niewątpliwymi zaletami terenu są bogactwo naturalne, bliskość wody, dobrze rozwinięta infrastruktura i komunikacja miejska oraz dostępne ścieżki rowerowe i piesze, których nawierzchnia niestety nie jest w najlepszym stanie. Teren przy Jeziorze

Długim jest zaniedbany, nie ma izolacji akustycznej od głównej drogi oraz dostępnej łazienki, a linia energetyczna może utrudniać jego zagospodarowanie. Mieszkańcy upatrują szansy w stworzeniu nowego miejsca spotkań, ochrony istniejących już form zieleni i zapewnianiu porządku i opieki nad otoczeniem. Olsztynianie obawiają się jednak zniszczenia natury, pojawienia się działalności komercyjnej oraz nowego źródła hałasu. Dorośli mieszkańcy chcą, by miejsce zachowało swój kameralny charakter.

Pełny raport z warsztatów można pobrać tutaj.

Głos mieszkańców ważny dla projektantów

By w pełni podkreślić naturalny charakter przestrzeni przy Jeziorze Długim, projekt budynku będzie musiał wpisywać się w ideę ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ważne będzie użycie materiałów naturalnych oraz zapewnienie użytkownikom bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Przestrzeń nie może tworzyć barier architektonicznych, ani zastępować naturalnego otoczenia betonem. Zadaniem projektantów będzie zapewnienie mieszkańcom miejsca do aktywności na trawie, placów zabaw i zewnętrznych siłowni – wszystko w duchu jak najmniejszej ingerencji w naturalne środowisko. Oprócz funkcji ogólnodostępnej toalety, przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, projektanci powinni zapewnić mieszkańcom dodatkowe udogodnienia, takie jak np. miejsca do odpoczynku, punkty widokowe, czy ścieżki i tablice edukacyjne.

Zaangażowanie miejskiej społeczności w proces konsultacji dotyczących zaprojektowania przestrzeni wokół wschodniego brzegu Jeziora Długiego pokazuje, jak ten teren jest dla niej ważny. Podkreślenie piękna oraz ochrona naturalnego środowiska, będzie dla projektantów głównym wyzwaniem w tegorocznej edycji Konkurs KOŁO. Wierzymy, że uczestnicy konkursu skorzystają z udostępnionych przez nas wyników warsztatów i będą kierowali się głosem mieszkańców, dla których projektują tę przestrzeń

– mówi Justyna Zborowska, Menedżer ds. PR i reklamy w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO.