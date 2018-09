Zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodu osobowego stanowiącego środek trwały przedsiębiorcy do 150 000 zł. Koniec z kilometrówką i obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Dalsza część artykułu pod zdjęciem.

Pierwsza ze zmian zapewne zostanie przywitana przez przedsiębiorców z zadowoleniem, ponieważ zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodu osobowego stanowiącego środek trwały przedsiębiorcy z wartości 20 000 euro (przeliczanej na złotówki po kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania) do 150 000 zł.

Ministerstwo Finansów przygotowuje znaczące zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Planowanym terminem wejścia w życie zmian jest 1 stycznia 2019 r.Kolejna zmiana wprowadza już pewne ograniczenia. Obecnie przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej samochód prywatny niebędący środkiem trwałym, rozliczają poniesione wydatki na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.Ministerstwo planuje również ograniczyć możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego do 50 proc. poniesionych wydatków w przypadku, kiedy samochód wykorzystywany jest również prywatnie.Ograniczona ma być także możliwość rozliczania wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego. Obecnie przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zapłatą raty leasingowej w pełnej wysokości. Po wprowadzeniu zmian będą mogli rozliczyć w kosztach wyłącznie część raty leasingowej.Co ważne, jeżeli zdecyduje się na wykup samochodu z leasingu i wprowadzenie go do działalności gospodarczej, amortyzacja będzie możliwa również wyłącznie do wartości 150.000 zł.