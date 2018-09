(© Krzysztof Kapica)

Jesienią fani muzyki z całej Polski nie będą mieli powodów do narzekań - w trasy ruszają Kamp!, Bovska i siostry Przybysz, które po latach znów połączyły siły.

Kamp! to jeden z najważniejszych polskich zespołów elektronicznych, autorzy remiksów dla Brodki czy Dawida Podsiadło oraz hymnu Męskiego Grania 2017.



Kamp! i jego nowe oblicze

Kamp! jest zespołem o tyle ciekawym, że każda płyta grupy reprezentuje nieco inny nurt muzyczny. Debiutancki album inspirowany był muzyką elektroniczną stylizowaną na lata 80., drugi krążek, „Orneta”, był już bardziej taneczny, a wydany w połowie września tego roku „Dare” to krok w stronę współczesnych trendów w elektronice. - Nowa płyta jest rozpięta między tropikaliami DJ Snake’a, a miękkim techno rodem z Kompakt Records - deklarowali członkowie zespołu przed premierą.



Trasa koncertowa „Don’t Clap Hands” promująca nowy album wystartuje 5 października we Wrocławiu i obejmie Poznań (6.10.), Szczecin (7.10.), Łódź (12.10.), Toruń (18.10.), Konin (19.10.), Katowice (20.10.), Kraków (21.10.), Koszalin (8.11.), Słupsk (9.11.), Sopot (10.11.) i Lublin (17.11.), by zakończyć się 23 listopada w Warszawie. Bilety w cenie od 35 złotych.



Wielki powrót sióstr

Jednym z najciekawszych koncertowych wydarzeń tego roku będzie z pewnością seria dziesięciu wspólnych występów Natalii i Pauliny Przybysz. Artystki zaprezentują publiczności swoje solowe albumy - „Światło Nocne” i „Chodź Tu!”. Jak zapowiadają siostry, każdy z koncertów pełen będzie niespodzianek, nie zabraknie też gościnnych występów innych muzyków.



Trasa koncertowa rozpocznie się 5 października w Gdańsku. Później artystki wystąpią w Łodzi (7.10.), we Wrocławiu (10.10.), w Poznaniu (14.10.), Toruniu (19.10.), Katowicach (21 października), Szczecinie (28.10.), Krakowie (4.11.), Lublinie (5.11.) i Warszawie (8.11.). Bilety kupicie w cenie od 79 złotych.



Rekordowa Bovska

Jej pierwszy album „Kaktus” był jednym z najważniejszych debiutów muzycznych 2016 r. Pierwszy nakład został wyprzedany w dwa dni po premierze, a artystka natychmiast została nominowana do Fryderyków. Singlowy utwór „Kaktus” podbił serca publiczności, został przesłuchany ponad 16 mln razy w serwisie YouTube i stał się motywem przewodnim czołówki do serialu TVN „Druga Szansa”.



Pomimo tak krótkiego stażu Bovska ma też za sobą występy na najważniejszych festiwalach w kraju - zagrała między innymi na Open’erze, Orange Warsaw Festivalu czy Kraków Live Festivalu.



Najnowszy materiał zatytułowany „Kęsy”, który ukaże się na początku października tego roku, to płyta wypełniona elektroniką w nietradycyjnym tego słowa znaczeniu. Refreny są proste i chwytliwe, a beaty mocne, ale też bardzo taneczne.



Nowy album i pochodzący z niego singlowy utwór „Kimchi” będziecie mogli usłyszeć na trasie koncertowej, która rozpocznie się 14 października we Wrocławiu. Artystka wystąpi jeszcze w Krakowie (18.10.), Poznaniu (20.10.), Koszalinie (21.10.), Zielonej Górze (26.10.), Łodzi (27.10.), Lublinie (9.11.), Katowicach (10.11.), Białymstoku (16.11.), Szczecinie (23.11.) i Sopocie (24.11.), by zakończyć trasę 25 listopada ostatnim koncertem w Warszawie. Bilety kupicie w cenach od 39 złotych.

