Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie już w czwartek. Będzie kilkadziesiąt tysięcy widzów. Sprawdź, gdzie można zaparkować

Pomysłodawcą koncertu Jednego Serca Jednego Ducha jest Jan Budziaszek, perkusista legendarnego zespołu Skaldowie, który zaraził swoją ideą dwóch księży: Andrzeja Cyprysia i Mariusza Mika z Rzeszowa. Koncert ma na celu promocję muzyki chrześcijańskiej, ma zachęcać ludzi do czynnego wielbienia Boga poprzez śpiew, taniec, wspólną zabawę.

Na koncert do Rzeszowa przyjeżdżają ludzie nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. Każdego roku wydawana jest płyta z nagraniem koncertu, który w 2018 roku zgromadził ok. 40 tysięcy widzów. To największa impreza muzyczna w Rzeszowie.

Jan Budziaszek do współpracy przy koncercie Jednego Serca Jednego Ducha zaprosił najlepszych muzyków w kraju. Jak czytamy na stronie organizatora: