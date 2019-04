Kolejny światowy sukces studentów Politechniki Rzeszowskiej

W zawodach wzięło udział 75 drużyn. W kategorii „micro” najważniejszym kryterium było zbudowanie samolotu mieszczącego się do pudełka o określonych wymiarach (niewiele większego od pudełka po butach) oraz jak największy stosunek masy podniesionego ładunku do masy własnej.

Kategoria „regular” polegała na zbudowaniu samolotu zdolnego przenieść jak największą liczbę piłeczek tenisowych (pasażerów) wraz z dodatkowym obciążeniem (bagażem) w postaci stalowych płytek. Ograniczeniem był limit mocy silnika (1000 wat), dystans do startu (60 metrów) i lądowania (120 metrów) oraz rozpiętość skrzydeł (3.6 metra).

- W przypadku samolotu klasy „micro” po raz kolejny nasza drużyna otrzymała pochwały za pomysłowość i innowacyjność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Specjaliści oceniający model klasy „regular” również byli pod wrażeniem dokładności wykonania modelu. Tak pozytywny odbiór ze strony jury poskutkował zdobyciem dwóch srebrnych medali za prezentacje w obu klasach - przyznaje Aleksandra Pasich, z EUROAVIA Rzeszów, studentka lotnictwa i kosmonautyki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

W skład zespołu EUROAVII Rzeszów weszli: Bartosz Kaźmierski, Bartosz Filipkowski, Michał Jakubowski, Katarzyna Kaczorowska, Łukasz Oryszczak, Aleksandra Pasich oraz Damian Świrk.

SAE Aero Design to seria największych zawodów dla studentów lotnictwa na świecie, współorganizowana przez firmę Lockheed Martin. Odbywają się one w dwóch edycjach: wschodniej i zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Bierze w nich udział od 75 do 85 drużyn reprezentujących ośrodki naukowe z całego świata.

