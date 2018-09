W Rzeszowie murale powstają jak grzyby po deszczu. Jeszcze niedawno narzekaliśmy, że w naszym mieście próżno szukać na ścianach kolorowych graffiti. A teraz praktycznie, co tydzień możemy cieszyć się kolejnym muralem!

Wielka bohaterka ratująca Żydów

Znany reżyser związany z Rzeszowem

Postać znanego antybohatera

- Chuligani ciągle wypisywali nam niecenzuralne słowa na ścianach firmy. Straż miejska kazała nam to zamalowywać, ale napisy dalej się pojawiały - usłyszeliśmy w firmie, na której powstał nowy mural. - Dlatego, kiedy zgłosił się chłopak, który chciał sam coś namalować, zgodziliśmy się.

Nowe murale przedstawiają znane postacie z popkultury, filmu oraz historii.Mural Ireny Sendlerowej powstał z inicjatywy Muzeum Rodziny Ulmów z Markowej. Znajdziemy go przy ulicy Kopernika.Ścienny rysunek przedstawiający Gary'go Coopera w swojej najbardziej znanej roli – szeryfa Willa Kane’a z filmu „W samo południe”, powstał z okazji Festiwalu na cześć reżysera Freda Zinnermanna. Podziwiać go możemy na budynku przy ulicy Lisa Kuli 13. Autorem muralu jest krakowski artysta Kamil Kuzko. Wykładowca tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych,Teraz mamy dla kolejny mural. Tym razem z inicjatywy obywatelskiej. Na jednej ze ścian firmy Impulse powstał imponujący mural największego przeciwnika Mrocznego Rycerza - Joker. Powstał w drugim weekendzie września.W przedsiębiorstwie Impulse dowiedzieliśmy się, że autor muralu zgłosił się do nich sam.Mural ma twarz nieżyjącego już aktora Heathera Logerera. Za rolę, w filmie w reżyserii Christophera Nolana, pośmiertnie został uhonorowany Oscarem.

