We wtorek w Aeropolis znów będzie energetycznie i motywująco za sprawą wydarzenia, które przyciąga głównie płeć piękną. „Kobieto - Wyjdź przed Szereg #4 Rzeszów” to konferencja poświęcona inspiracji, motywacji, przedsiębiorczości oraz rozwojowi osobistemu kobiet.

Podczas każdej edycji konferencji Kobieto - Wyjdź przed Szereg na scenie pojawiają się wyjątkowe prelegentki, bo jak mówi Tomasz Gulak, organizator wydarzenia -Tym razem będą to. Iwona Nieroda to sześciokrotna zawodowa i amatorska Mistrzyni Świata w kickboxingu, mistrzyni Europy, wielokrotna zdobywczyni Pucharu Świata, multimedalistka mistrzostw Polski, wieloletnia zawodniczka kadry narodowej, natomiast Katarzyna Gac-Karelus to trener, psycholog, facylitator i właścicielka firmy Serenity świadczącej usługi psychologiczne dla biznesu.Udział w konferencji jest płatny (30/40 zł), cała kwota zebrana ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na pomoc dla Stowarzyszenie „Nie daj się”.– Dochód z każdej edycji wydarzenia przekazujemy na rzecz innej organizacji pomagającej dzieciom lub matkom z dziećmi – zaznacza Tomasz Gulak. - Kolejne edycje odbędą się w listopadzie i styczniu, zaś w grudniu podsumujemy dotychczasowe spotkania.https://kobietowyjdzprzedszereg4rzeszow.evenea.pl.AEROPOLIS (Budynek IT) PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Jasionka 954A