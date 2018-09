Celem tego typu filmów jest zawsze pokazanie danej grupy (raz tej raz innej) bądź danej sprawy, tematu, kwestii w złym świetle. Ktoś coś zleca, płaci za to i promuje w swoich mediach. Konkurencyjne media to krytykują, czyli jednym słowem polityka. Takie filmy są zawsze przerysowane, wyolbrzymione, na pierwszy plan wyciągane są niemal same wady i do tego odpowiednio spotęgowane tak żeby widza nakierować na to czego chce producent. Nie ma takiej grupy społecznej bądź zawodów, którym nie można by czegoś zarzucić. Jeśli jednak film dotyczy wyłącznie tych tematów to trudno o nim powiedzieć, że jest obiektywny. O wszystkim można zrobić film anty i film pro.