Od czerwca Polacy wspólnie zbierają kilometry, które zamienione przez T-Mobile Polska na pieniądze, trafią do podopiecznych fundacji TVN „Nie jesteś sam”. W tym roku stawką jest 6. milion, który przeznaczony zostanie na rehabilitację niepełnosprawnych ruchowo dzieci.

Trwa szósta edycja ogólnopolskiej akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. W tym roku towarzyszy jej hasło Każdy kilometr ma znaczenie. O tym, ile treści kryje się w tych czterech słowach, najlepiej wiedzą niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie, dla których wielokrotnie miarą sukcesu jest nie kilometr, a samodzielnie wykonany krok. W wielu przypadkach ten pierwszy krok poprzedza rehabilitacja, liczona w tygodniach, miesiącach, a nawet latach. I to dla tych właśnie potrzebujących dzieci nadzieję niosą wszystkie osoby, które uczestniczą w akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Dotychczas dzięki nim pomoc otrzymało ponad 1 400 dzieci. Pieniądze przekazane przez T-Mobile Polska przeznaczone zostały m.in. na rehabilitację i zakup wózków inwalidzkich. Poza tym 1 000 000 złotych przekazany został na dofinansowanie budowy Kliniki Rehabilitacji przy Instytucie Matki i Dziecka w Łodzi. Ale wsparcie, które dotychczas otrzymały osoby prywatne i instytucje, odpowiada zaledwie na część potrzeb. Nadzieję dla kolejnych potrzebujących pomocy niesie 6. edycja akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Dla nich każdy kilometr pokonany przez uczestników akcji to krok do lepszego życia.Unikatową wartością akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami jest to, że nie wprowadza podziałów. Jest zaprojektowana tak, żeby każdy mógł się w nią włączyć, niezależnie od płci, wieku, rodzaju uprawianej aktywności fizycznej czy sprawności. Ułatwia to niezwykle szeroki wachlarz klasyfikowanych dyscyplin - bieganie, canicross (bieganie z psem), jazda na hulajnodze, rowerze, rolkach i deskorolce, jazda na wózku, kolarstwo, nordic walking, chodzenie oraz po raz pierwszy pływanie (open water). Proste i niezmienne są również zasady udziału. W akcji uczestniczyć może każdy, kto ceni ruch na świeżym powietrzu, jest posiadaczem smartfona i ma aktywną aplikację Endomondo, w której dołączy do rywalizacji Pomoc Mierzona Kilometrami. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest pozytywna energia i chęć pomagania innym.– mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile Polska.– dodaje Małgorzata Rybak-Dowżyk.Jednak sukces każdej edycji akcji zależy od jej uczestników, a ci tworzą najbardziej zaangażowaną, aktywną społeczność w Polsce, społeczność, której przyświeca motto -. Ono też jest najlepszą motywacją do przełamywania barier, osobistych oraz społecznych. Dotyczy to zarówno dzieci, które dzięki przekazanym pieniądzom mają szansę na lepsze i radosne życie, jak i uczestników, którzy pokonują dzięki niej swoje słabości. Jednych i drugich wspierają, a równocześnie zachęcają do wspólnego zbierania kilometrów, liczni Ambasadorowie. Wśród nich znajdą się wybitni sportowcy: Robert Korzeniowski, Maja Włoszczowska, Zbigniew Bródka, Aleksandra Goss, Monika Pyrek i Adriana Pałka oraz dziennikarze i artyści - Joanna Jabłczyńska, Anna Dec, Beata Sadowska. W gronie tym są trzy osoby, których obecność w kontekście przełamywania barier nabiera szczególnego znaczenia. To Monika Kuszyńska, Rafał Wilk i Iwona Cichosz. Oni doskonale wiedzą, z jakimi problemami zmagają się każdego dnia osoby niepełnosprawne, ale doskonale wiedzą też, że osoby niepełnosprawne, tak samo jak inni, pragną pomagać. Dzięki takim ludziom jak oni akcja stale się rozwija i wkracza w nowe obszary. I okazuje się, że nie zawsze muszą to być dodatkowe dyscypliny. Czasami, żeby dotrzeć do konkretnej grupy i włączyć ją we wspólne działanie, wystarczy zacząć mówić jej językiem. I tak stało się w przypadku T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. Po raz pierwszy spoty promujące akcję tłumaczone są na język migowy.Finał tego największego w Polsce, wspólnego pomagania, odbędzie się podczas 40. PZU Maratonu Warszawskiego, 30 września. Zanim jednak czek na kolejny milion trafi do potrzebujących dzieci, uczestnicy akcji mogą wesprzeć ją, biorąc udział w T-Mobile Biegu na Piątkę. Wśród osób, które wezmą udział w biegu i na ostatniej prostej dorzucą kolejne kilometry nie zabraknie również Ambasadorów, którzy w dniu finału, podobnie jak przez cały czas trwania akcji, będą zbierali kilometry i motywowali do tego innych.Bieżące informacje oraz aktualny licznik można sprawdzić na stronie www.kilometrami.pl, oficjalnym profilu na Facebooku oraz profilu na Instagramie. Oficjalnymi hasztagami są #pomocmierzonakilometrami, #tmobile.Partnerami akcji są:Telewizja TVN, Radio RMF FM, Onet SA oraz Endomondo.