Kilkaset pluszaków trafiło do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

IKEA Kraków kolejny raz wsparła małych pacjentów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Na ręce ratowników przekazano 500 zakupionych w IKEA pluszaków. Łącznie do rzeszowskich karetek trafiło już 2 tys. maskotek z krakowskiego sklepu.

Zabawa to poważna sprawa

Akcja zbierania pluszaków trwała od początku listopada 2018 roku do 5 stycznia br. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło wrzucić kupionego w IKEA pluszaka do pojemnika za linią kas. Zbiórka jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to poważna sprawa”, dzięki której IKEA Foundation wspiera organizacje pomagające dzieciom na całym świecie.

