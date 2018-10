Każdy z nas może chronić morza i oceany – tylko jak to robić?

Dlaczego warto chronić morza i oceany?

Ryby i owoce morza są źródłem cennego białka dla milionów ludzi na całym świecie. Stanowią także źródło utrzymania dla niemal dziesięć procent światowej populacji ludności. Wszyscy jesteśmy więc zależni od mórz oraz oceanów i powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.

Zagrożenia

Obecnie jednym z największych problemów oprócz zanieczyszczenia wody są zmniejszające się zasoby ryb w morzach i oceanach. Jest to wynikiem nadmiernej eksploatacji i przełowienia, a zjawisko dotyczy blisko 90 proc. światowych ławic ryb. Dlatego ponad 20 lat temu, organizacja MSC wraz z rybakami, organizacjami ekologicznymi i naukowcami opracowała standardy środowiskowe dotyczące zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Dzięki temu możemy cieszyć się smakiem ryb, bez zagrożenia, że zabraknie ich w przyszłości.

Czego szukać?

Jak znaleźć produkty pochodzące ze zrównoważonych połowów? To proste. Łatwo je znaleźć ponieważ na opakowaniu posiadają one niebieski znak MSC. Dla przykładu sieć Kaufland aktualnie oferuje 15 różnych produktów ze znakiem MSC, z czego 11 to artykuły marek własnych takich jak Blue Bay, K-Classic i Exquisit. Wybierając te artykuły, mamy pewność, że pochodzą one ze zrównoważonych połowów. W ten sposób wyróżniamy również tych rybaków, którzy chronią środowisko oraz zasoby mórz i oceanów dla przyszłych pokoleń.

Działania proekologiczne

W ramach proekologicznych działań, sieć Kaufland wspiera kształtowanie świadomości klientów związanej z odpowiedzialnością za stan mórz i oceanów. Wspólnie z organizacją MSC promuje wszelkie działania mające na celu zachowanie bioróżnorodności wód morskich, a także oferuje produkty, pochodzące z certyfikowanych połowów, za co sieć została wyróżniona w 2018 roku. Aby chronić środowisko naturalne - szczególnie zaś morza - Kaufland zdecydował się również na niestosowanie mikrodrobin plastiku w kosmetykach i środkach czystości marek własnych. Sieć przyłączyła się także do inicjatywy „Healthy Seas”, w wyniku której porzucone sieci rybackie, stanowiące zagrożenie dla ekosystemu, są wyławiane i wykorzystywane w innowacyjnym procesie recyklingu.