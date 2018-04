Materiał informacyjny PKEE W debacie udział wzięli (od lewej) m.in. Tomasz Kosiński, dyrektor biura PKEE w Warszawie, Sebastian Soberski, prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki spichlerz” oraz Grzegorz Przekaziński, prezes spółki OPEC-System, będącej częścią grudziądzkiej ciepłowni (© Fot. Piotr Bilski)

Każdy z nas ma wpływ na to, jakim powietrzem oddycha. Przekonać się o tym można podczas debat ekspertów i mieszkańców organizowanych przez Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Pierwszą taką debatę PKEE zorganizował 12 kwietnia. Odbyła się w Grudziądzu, ale wnioski z niej wyciągnąć mogą mieszkańcy każdego dużego miasta. Szczególnie ci, którzy korzystają z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe.



Piece to największy problem



Grudziądz - jako miejsce debaty - wybrano nieprzypadkowo. To blisko 100-tysięczne miasto, w którym jakość powietrza jest najgorsza w województwie kujawsko-pomorskim. Jak pokazują przeprowadzone badania za ten stan odpowiadają przede wszystkim zanieczyszczenia emitowane przez piece, w których często spalane jest złej jakości paliwo.



- Dobrym rozwiązaniem, by ograniczyć emisję szkodliwych pyłów do atmosfery, są taryfy antysmogowe i ciepło systemowe, na co wskazuje między innymi raport „Energetyka KOCHA czyste powietrze” przygotowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. W miastach takich jak Grudziądz, gdzie przeważa niska zabudowa jednorodzinna, problem smogu trzeba rozwiązywać systemowo, a sektor energetyczny ma tu ogromną rolę do odegrania - mówi dr inż. Janusz Zyśk z AGH ekspert współpracujący z PKEE.



W grudziądzkiej debacie udział wzięli m.in. eksperci współpracujący z PKEE, członkowie lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Partnerem wydarzenia była Energa.



Oferują wsparcie finansowe



Energa przygotowała szeroką ofertę z myślą o osobach, którym zależy na jakości powietrza w ich mieście.



- Chcemy przekonać naszych klientów do zmiany ogrzewania i oferujemy im kompleksowe rozwiązania połączone z taryfami antysmogowymi. Oferujemy również wsparcie finansowe i to niemałe. Nasi klienci mogą otrzymać aż 5.000 zł dofinansowania, które mogą wykorzystać na zakup nowoczesnych pieców. Uruchomiliśmy też specjalny serwis internetowy, na którym można dowiedzieć się jak walczyć ze smogiem. Nasi eksperci oferują rzetelną informację o oferowanych przez nas rozwiązaniach, w tym o taryfach antysmogowych i pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie - mówi Joanna Jankowska-Fąs , dyrektor zarządzający rozwojem w Energa Obrót.



- Myślę, że oferta sektora energetycznego to duża zachęta do wymiany starych pieców. Również taryfa antysmogowa jest dobrym pomysłem - komentował Edmund Korgol, starosta grudziądzki.



Sebastian Soberski, szef stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki spichlerz” podnosił, że aby skutecznie walczyć ze smogiem, potrzebna jest nie tylko wymiana pieców, ale także edukacja mieszkańców.



Takie działania także wpisane są w program walki ze smogiem firm energetycznych. - Świadomość jest budowana od najmłodszych lat. Przygotowaliśmy kompleksowy program dla szkół, gdzie otrzymują pakiet z przebiegiem lekcji, z ciekawymi materiałami, które sprawiają, że ta tematyka zaczyna być atrakcyjna i ciekawa. Dla osób starszych organizujemy natomiast Dni Seniora. W tym roku zrealizujemy 20 takich wydarzeń - o spotkaniach edukacyjnych mówiła dyrektor Jankowska-Fąs.



Jesteśmy na początku drogi



Mieszkańcy miast i ich włodarze mogą liczyć na pomoc sektora energetycznego w walce ze smogiem. PKEE planuje w najbliższej przyszłości więcej podobnych działań.



- O ile temat smogu jest znany od kilkudziesięciu lat, o tyle realne działania są podejmowane od dwóch, trzech sezonów. Wykonaliśmy pierwsze kroki i będą następne - zapowiadał Tomasz Kosiński, dyrektor biura PKEE w Warszawie. I dodawał: - Wierzę, że działania podejmowane przez nas jako PKEE przyniosą realne skutki i problem smogu w naszym kraju z roku na rok będzie coraz mniejszy.



Służyć temu będą m.in. kolejne debaty organizowane przez PKEE. Najbliższa już 23 maja w Jaworznie. W późniejszych terminach eksperci odwiedzą Poznań i inne miasta na terenie całego kraju.



- Cykl debat organizujemy, aby słuchać lokalnych społeczności i przygotować rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. A te mogą być przecież specyficzne dla miast różnej wielkości - mówi Anna Trzeciakowska, rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.





