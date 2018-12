Kalendarz dla schroniska Kundelek w Rzeszowie 2019. Kup kalendarz i pomóż zwierzakom

Bezdomne zwierzaki z Rzeszowa też chcą zasmakować świąt

wt

Masz dostęp do internetu, kilka złotych i parę minut? To wystarczy, aby pomóc bezdomnym czworonogom zasmakować świąt – i to dosłownie. Na charytatywnej platformie www.dlaSchroniska.pl właśnie wystartowała trzecia edycja „Gwiazdki dla bezdomniaka”.