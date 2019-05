Już jest! Roxie Węgiel z Jasła pokazała okładkę swojej nadchodzącej płyty

Do całego zamieszania nastolatka odniosła się na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Na nadchodzącej płycie znajdzie się 13 utworów, a wśród nich takie hity jak:

"Anyone I Want To Be", "

Lay Low",

"Żyj",

czy "Obiecuję".

Jej teledyski w serwisie YouTube osiągnęły ponad 70 milionów wyświetleń.

14-latka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Jej debiutancki singiel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono prawie 13 mln razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. Drugim singlem był utwór "Obiecuję", którego teledysk obejrzano ponad 6 mln razy. Artystka nagrała również singiel "Zatrzymać chwilę" w duecie z Edytą Górniak na potrzeby promocji filmu animowanego Hotel Transylwania 3, w którym użyczyła głosu postaci Lucy.

Roksana została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski. Nagranie występu, którym zwyciężyła w Junior Eurovision Song Contest oraz teledysk do utworu "Anyone I Want To Be" biło rekordy popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 40 mln osób. Oprócz tego piosenka promowała film animowany "Manu. Bądź sobą". W styczniu 2019 Roksana uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. 12 kwietnia 2019 roku ukazał się singiel "Lay Low", który trafił również na zagraniczne rynki, a teledysk w ciągu miesiąca przekroczył 6 milionów wyświetleń. W maju 2019 Roksana pojawiła się w charakterze gościa specjalnego w trakcie 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie.