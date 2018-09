10 min na każdego papierosa x 6 = 1 godzina do odpracowania (ze szkoleń BHP). W razie zwolnienia chorobowego krótkotrwałego, za które płaci pracodawca udowodnić, że choroba nie wyniknęła z powodu palenia. Diametralne zmiany tych zachowań sprzed 30 - 40 lat gdy przy okienku lub biurku dymek z odłożonego papieroska walił wprost na klienta :( To z autopsji bowiem pracowałam z taką inteligencją szpagatową a kierownictwo nie reagowało bo po co sobie narobić roboty lub wrogów. O zatruwaniu środowiska innych pracowników nie wspomnę, temat rzeka.