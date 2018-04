Urzędy w Rzeszowie poszukują pracowników. Przygotowaliśmy dla Was świeżutki przegląd ofert.

starszy specjalista do spraw: rynku pracy w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej (S/V/75)PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),• częste wyjazdy w teren w celu przeprowadzania kontroli,• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na VI piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.- przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do ustawy,- przeprowadzanie kontroli zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w przepisach szczególnych,- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, zmiany lub utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz statusu zakładu aktywności zawodowej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,- prowadzenie rejestrów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, przygotowywanie zawiadomień o wpisie, zmianie wpisu i wykreśleniu z rejestrów na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy.- Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja- doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 1 roku,- znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych,- umiejętność obsługi programów: MS Word, MS Excel.- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweProponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 300 zł.do: 21.04.2018