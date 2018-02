Dziwne, w każdej wymienionej ofercie pracy niespełniam wymagań a przecież skończyłem studia magisterskie w renomowanej rzeszowskiej uczelni o profilu humanistycznym. Może doktorat po którym znajdę pracę jako urzędnik za 2.800 brutto? Do kogo są skierowane te oferty, jaka rzeszowska uczelnia tak ksztalci, żeby kończąc studia można bezproblemowo aplikować do pracy w urzędzie? A jeszcze wymagany roczny staż = jak to zrobić?