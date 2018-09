Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o rozmowę o pracę. Staramy się wypaść dobrze i pokazać się z jak najlepszej strony. Zdarzają się jednak wpadki. Ucz się na cudzych błędach, żeby nie popełniać własnych. Sprawdź czego NIE ZAKŁADAĆ na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna a pierwsze wrażenie

W jakiej branży chcę pracować?

Jakie standardy ubioru ma firma, do której się rekrutuję?

O jakie stanowisko się ubiegam?

Jaki est mój indywidualny styl?

Co chcę pokazać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Jakie są moje naturalne atuty (sylwetki/urody)?

Co założyć na rozmowę kwalifikacyjną?

Co założyć na rozmowę o pracę? LISTA PRODUKTÓW

żakiet

eleganckie spodnie zaprasowane na kant

spodnie rurki

spódnica do kolan

spódnica trapez

sukienka ołówkowa

sukienka z dopasowaną górą

damski garnitur

garsonka

apaszka

nieduża torebka

garnitur

spodnie chinosy

koszula z długim rękawem (białą lub pastelowa)

koszula we wzory

kamizelka

krawat

aktówka

WIDEO: Jak się przygotować do rozmowy o pracę?

to teoretycznie powierzchowny i mało znaczący element. Liczy się przecież wiedza i umiejętności. Prawda jest jednak taka, że ubranie, postawa i wyraz twarzy to rzeczy, na których przyszły pracodawca czy rekrutrer wyrabia sobie pierwsze zdanie na temat kandydata.Mówi się, żei jest to prawda, która sprawdza się nie tylko w momencie poznania nowej osoby, ale też w relacji. Ubranie może dużo powiedzieć o osobie, która stoi naprzeciwko nas. Każdy kolor ma swoją charakterystykę i pasuje do określonych osób i okoliczności. Każda forma w modzie może oznaczać konkretne podejście, filozofię życiową czy zdradzić zainteresowania przyszłego pracownika.Przed podjęciem decyzji o ubraniu na rozmowę o pracę należy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytańOdpowiedzi na te pytania dają nam dużo wskazówek, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego zestawu.W galerii znajdziesz największe a jednocześnie najczęściej zaliczane wpadki ubraniowe na rozmowach kwalifikacyjnych. Kolejne slajdy w galerii będą zatem odpowiedzią na pytanie czego NIE UBIERAĆ na rozmowę kwalifikacyjną. Dużo trudniejszym pytaniem jest co na taką, poważną najczęściej rozmowę ubrać?Odpowiedź nie jest prosta. Ubranie na rozmowę kwalifikacyjną powinno być dostosowane do branży, charakteru i stanowiska pracy, ale powinno być też odzwierciedleniem osobistego stylu i podkreśleniem naturalnych atutów.Jest kilka elementów zarówno damskiej jak i męskiej garderoby, które sprawdzą się na tym ważnym spotkaniu. Elementy można dowolnie łączyć i miksować. Ważne, żeby zachować jedność kolorów, wzorów i faktur. Jeśli nie starasz się o pracę w piśmie z branży mody czy jako projektant w marce odzieżowej, ekstrawagancja raczej nie będzie dobrym pomysłem.ZOBACZ TAKŻE: